補充優質蛋白很重要！營養師傳授「腸病毒飲食攻略」

▲豆漿能幫助補充優質蛋白。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

近來腸病毒拉警報，不少學校因為腸病毒停課，看著小孩嘴破、發燒、喉嚨痛真讓人難受，營養師高敏敏分享，除了勤洗手、戴口罩以外，吃對飲食也很重要，讓營養師教會你。

#可以吃軟質食物

1.高含水的蔬果：西瓜、蓮霧、哈密瓜、絲瓜、冬瓜

2.軟質地點心：優格、布丁、奶酪、水果冰、冰淇淋

3.軟質主食：麵線、粥、南瓜泥、地瓜

4.高蛋白質食物：雞湯、蛋粥/魚粥、豆漿、豆花、蒸蛋，營養師提醒大家，有些孩童喝奶內反而容易吐，這時候應先避免喝奶，或是給予少量觀察即可。

#需避免刺激的食物

1.炸物：雞排、薯條、炸雞腿等等，會加重發炎症狀，讓病情好的更慢

2.甜食：甜甜圈、含糖飲料、蛋糕等等，易增加身體負擔及發炎症狀

3.餅乾：洋芋片、爆米花、巧克力餅等等，又乾又硬的餅乾容易刺激口腔、喉嚨，使疼痛增加

4.黏稠/顆粒/酸 飲品：米漿、柳丁汁、堅果漿、羹湯，以上飲品容易刺激胃酸分泌，容易使腸胃更不適，顆粒飲品可能讓嘴破更不舒服。

整體來說，飲食方針就是軟質、清淡、不刺激，遵循少量多餐原則，最重要的就是補充水分，因為喉嚨痛不喝水，更容易導致脫水。

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