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吃水果大有學問！營養師：盡量白天吃、能吃就不要用喝的

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▲▼營養師傳授吃水果「你不知道的事」 。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

你每天吃水果嗎？水果營養價值高，每天適量攝取有其必要性，但其實吃水果也有一些事項要注意，聽聽營養師宋明樺怎麼說！

#水果盡量在白天吃

營養師宋明樺分享，吃水果的時間很重要，白天吃如金、下午吃如銀、晚上吃如銅，如果可以太陽下山前將今天水果量吃完最好。

▲▼營養師傳授吃水果「你不知道的事」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#能吃就不要用喝的

水果基本上糖份偏高，一杯300c.c.柳橙汁大概1分鐘內就能喝完，但是換做用吃的不但可以攝取到較多的纖維，吃的時間也可以拉長避免血糖劇烈波動。若是真的要打汁，可搭配大量蔬菜調整整杯的糖份比例。

#切好的水果營養依然保留

許多人認為水果切開後營養大部分都流失了，其實應該是說大部分的營養都還在，只會有少量流失，所以前一晚可以將水果切好帶到公司，當作隔天下午茶也是好選擇。

▲▼營養師傳授吃水果「你不知道的事」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#慎選空腹吃的水果種類

水果中富含小分子糖類，若空腹吃很容易吸收後影響血糖，若空腹吃盡量選擇升糖指數較低的種類，像是小番茄、芭樂、蘋果、奇異果、草莓等。

#蔬菜份量多於水果 

「蔬果579」這個口號許多人都聽過，代表12 歲以下的兒童，每天應攝取五份蔬果（3份蔬菜+2份水果）、12 歲以上的女性，每天應攝食7份蔬果（4份蔬菜+3份水果）、而青少年與所有男性應攝食9份蔬果（5份蔬菜+4份水果），簡單來說就是蔬菜的份量要比水果多1分。

#不可用水果取代蔬菜

許多人認為蔬菜跟水果本一家，覺得蔬菜不好吃，台灣水果又特別可口，所以乾脆用水果取代蔬菜，雖然兩者都含有豐富膳食纖維與微量營養素，但是兩者營養還是不近相同，且水果糖分比蔬菜多太多了。

#蔬果建議購買當季當令最好

除了營養外，價格一般也較便宜，購買習慣也建議種類、顏色、口感都要多元，許多人習慣吃口感偏軟的水果，其實硬脆口感更能訓練口腔肌肉，對於兒童語言發展、長者大腦靈活都有幫助。

#口感較酸可入菜

對於一些口感較酸的水果，如:草莓、綠奇異果、鳳梨、橘子等可以加入玉米榖片、優格、沙拉、PIZZA中搭配食用。

關鍵字：

水果、營養、時間、蔬菜、健康

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