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別讓食物變成細菌溫床！營養師教你「預防食物中毒5原則」

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▲▼營養師教你「預防食物中毒5原則 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲食物需要充分加熱，細菌才會被消滅。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫逐漸回升，台灣每年5-9月因天氣炎熱、氣溫高，容易使食物成為細菌溫床，進而增加食物中毒機會，因此關於食物存放更得特別注意，聽聽營養師余朱青教你如何預防食物中毒，讓你安心享受美食又健康。

營養師余朱青分享，造成食物中毒的常見原因如下，像食物保存不當和加熱溫度不足、食品調製後放在室溫下過久、生熟食交叉感染、烹調人員衛生不佳，以及調理食材的器具未清洗乾淨、水源遭受污染等元素，建議民眾都應小心留意，以免賠了健康。而預防勝於治療，預防食物中毒也有5原則，趕快記下來。

#料理前要洗手

維持良好的衛生習慣，烹調食物/飯前、如廁後需徹底洗淨雙手，若有傷口要包紮。

#注意食物新鮮

留意食品保存期限，購買食材不過量，避免擺放過久、用水要衛生。

#生熟食分開

處理生熟食的刀具、砧板應分開，避免交叉污染。

#徹底加熱

食物溫度介於6-70 ℃範圍，為細菌容易滋生的溫度，建議食物需充分加熱至70℃以上，細菌才容易被消滅。

#要注意保存溫度

購買冷藏冷凍食品時，可用保冰/冷袋使之保持低溫，並避免太陽直射或運輸時間過久，避免食材因溫度上升增加細菌滋生的風險。

▲▼營養師教你「預防食物中毒5原則 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

食物中毒, 預防, 夏季, 健康, 營養師

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