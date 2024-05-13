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吃飯順序是關鍵！營養師傳授「低負擔飲食法」讓你不發胖

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▲▼營養師傳授低負擔飲食法。（圖／Unsplash）

▲多攝取優秀蛋白質對健康有益。（圖／unsplash，以下同）

記者陳曾怡嘉／台北報導

夏天腳步接近，體重還是瘦不下來嗎？除了斷食或是健康餐以外，聽聽營養師高敏敏教你怎麼吃才能健康又能瘦。

#先吃菜再吃肉、再吃澱粉類

想要成功減重，進食順序很重要，營養師高敏敏建議先吃菜再吃肉，最後才吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。

▲▼營養師傳授低負擔飲食法。（圖／Unsplash）

#主餐優先選低脂白肉

主餐建議以低脂肉類為主，像是海鮮類的油脂跟飽和脂肪都比牛排紅肉類低，如果真的想吃牛排，可選菲力牛排油脂含量較低，雞肉類則可選雞胸肉，或是以豬肉里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低。

#烹調以清蒸水煮為主

想要吃的健康無負擔，飲食的烹調方式很重要，最好以清蒸水煮為主 ，甚至油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康，不想吃進過多的熱量，擇食非常重要。若是在家料理，建議可以盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康，記得蔬菜一定要吃夠多，

▲▼營養師傳授低負擔飲食法。（圖／Unsplash）

#多品嚐食物的原味

飲食時也請避免沾取醬料，建議可以多品嚐食物的美味，像是沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬熱量驚人，試試用和風醬、油醋、橄欖油等替代。

#挑選無糖飲料

吃了正餐，難免會想配點甜食和飲料，建議飲料挑選無糖，甜食方面可以大家一起共享來分享熱量，另外蛋糕建議在中午至下午時段吃比較不容易堆積在身上，吃完多起身多活動，幫助代謝消化。也可以搭配黑咖啡、無糖茶、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等飲料，降低糖分油脂熱量的攝取，尤其吃精緻澱粉若能跟蛋白質食物一起吃，更能降低整體GI值。
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關鍵字：

減重, 營養師, 健康飲食, 烹調方式, 減肥

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