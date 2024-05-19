從長肉位置看肥胖類型！中醫師分享3招改善體態　4個養生穴道按一按

文／女子學

隨著現代人飲食多元，崇尚精緻美味的食物，使「長肉」的機會日漸增高，除了身形受影響、穿搭受限，在健康上更是一大堪憂，就像是過往採訪中，營養師陳思嵐曾提過的「泡芙人」。

「站在中醫觀點，像肌肉鬆軟、下半身臃腫、氣色蠟黃、容易疲倦、排泄偏稀等等，都是『泡芙人』常見的特徵。」京華中醫診所邱郁婷解釋，「長肉」體質和不良的生活與飲食習慣有關，這些習慣會使脂肪囤積、代謝緩慢、肌肉量減少，當身體無法順利運行，身材就會慢慢走樣。

從肉肉的位置，推敲哪裡出了問題

不同的身形，形成原因大不同

明明體重不重，但肉肉體態卻始終困擾著泡芙人！邱郁婷中醫師指出，事實上脂肪囤積的部位，會受荷爾蒙分布影響，如女性雌激素會使其累積於臀部、大腿；而男性睪固酮則會累積在腹部、腰間。而中醫師針對長肉的部位，也有不同的看法。

▲從肉肉的位置，推敲哪裡出了問題。（Pixta）

蘋果型：小腹或腰間

令許多女性苦惱的肥肚肚，與現代人常見的不良習慣有關，像飲食不均衡、挑食，作息不規律、喜歡熬夜或是壓力大造成的情緒不穩定等等，都會影響消化系統的正常運作，使脂肪逐漸囤積在肚子或腰間。

梨型：大腿周邊

另外像粗壯的大腿，也是讓不少女性感到心煩。邱郁婷指出，舉凡身體的循環、排毒都與下半身「長肉」有關，因為它們會影響脂肪的代謝，當毒素難以排出，就容易在大腿內外側產生堆積。

香蕉型：腹部下方

香蕉型身材是模特兒中最常見的身形，體型清瘦，身型不胖、體脂率不高，但就是苦於較沒有腰身。這類型的人通常鮮少運動，因而造成身體肌肉量不足，使整體看起來較無線條。

秘訣1：4個穴道促進循環



除了外在的中藥調理或大家熟悉的埋線之外，提到中醫端的專業，穴道按摩肯定是不容忽視的一環，邱郁婷醫師特別提出4個「剷肉」常用穴道，大家有事沒事按一按，藉以提升循環。

天樞穴、氣海穴

首先，是距離肚臍三根手指頭兩旁的「天樞穴」，經常按摩此穴道可以讓排便順暢、促進腸胃蠕動，還能間接減少食慾、預防臃腫，對追求好身材的人，是個必按的穴道。

而有時感到肚子肉肉的，並非吃太多導致，更多時候是因為新陳代謝不佳。邱郁婷醫師補充，氣海穴剛好位於丹田所在，時常按壓可提升代謝率、延緩老化。

足三里穴、承山穴



熱門的足三里穴是大家耳熟能詳的穴位之一，位於小腿前外側、外膝眼下三寸（約四指幅寬）的位置。平時多按可調整體質與腸道，如果吃太飽、太脹甚至是暈車想吐，皆可透過按摩此穴道暫時緩解。

承山穴位於小腿後方正中，能有效去除人體的濕氣。邱郁婷醫師解釋，當體內過濕容易精神不濟、臉色不佳，代謝也會變得緩慢，利用按壓此穴道，告別腫脹肉肉腿。

秘訣2 ：養生漢方茶輕鬆泡

再者，中醫的漢方藥材調理亦是「享瘦」女性關注的話題，邱郁婷醫師提出了4種常見的食材，讓大家在家也能自製簡單的養生漢方茶。

▲養生漢方茶輕鬆泡，在家就能喝。（圖／Photo AC）

第一是能降血脂的荷葉、第二是能促進腸道蠕動的決明子、再來是擁有豐富維生素C和膳食纖維的山楂，最後是能幫助人體「除濕」的陳皮。作法十分簡單，只要將食材清洗乾淨後，加入500c.c的水，先用大火煮滾後，再轉小火滾10分鐘後即可飲用。

祕訣3：益生菌的加持助攻

除了擁有好看的身形，良好的體質也很重要，邱郁婷醫師也建議大家平時要補充益生菌，從內在調整腸內細菌叢生態，維持消化道健康，特別推薦來自日本的百年品牌森下仁丹。

▲平時就要補充益生菌。（圖／邱郁婷中醫師提供）



由於本身為門診醫師，有時必須配合看診和病人的時間，無法在固定的時間用餐或如廁，所以偶爾也會有卡卡、排便不順的感覺，所以特別注意膳食纖維及益生菌的補充保養。

藍色的晶球益生菌加強版可針對日常保養，而含有膳食纖維的益纖菌則推薦給外食、飲食口味較重的朋友。值得一提的是，如果正在服用中藥，記得和補充益生菌的間隔至少1~2小時以上，避免產生交互作用，進而影響益生菌的存活率。

最後，邱郁婷醫師提醒，專業知識科普固然重要，但所謂「要活就要動」，大家也不忘要培養固定的運動習慣，搭配穴道、養生茶和益生菌的保健，不僅外型越來越均衡好看，內在身體也會更加穩定健康喔！

以上分享了很多以中醫觀點打造好體態的方法，由內而外地循序漸進，養出好的體質，才能增加代謝力，與肉肉、臃腫說掰掰！

延伸閱讀

專業藥師益生菌挑選方法大公開：耐酸包覆、菌株足量、飲食配合吃得更有感！

低醣、減糖、168斷食哪個好？高敏敏營養師分享益生菌挑選方法，共創順暢優質好生活

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。