胡宇威放閃！喜歡陳庭妮擦少女粉潤唇膏　王齊麟羞認：老婆眼睛最迷人

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

迪奧在27日晚間舉辦隱誘粉漾潤唇膏上市活動，現場邀請到陳庭妮、胡宇威、王齊麟、林廷憶、詹懷雲、林奕嵐等人出席，彼此也分享愛用唇色，陳庭妮更表示，早就是隱誘粉漾潤唇膏的粉絲，3秒賣出1支自己就是分母，現在除了冷色調，還出了更多暖色調橘色，已經變心改愛用隱誘粉漾潤唇膏#061。





胡宇威則是表示，這款潤唇膏真的很滋潤，用起來有感，之前試到隱誘粉漾潤唇膏#078的淺藍色本來嚇一跳，結果發現擦起來會融入到雙唇裡面，是可以接受的顏色。甚至推薦老婆陳庭妮可以用隱誘粉漾潤唇膏#001，比較粉嫩的顏色可以展現出不同的一面。



才剛剛晉升為DIOR BEAUTY台灣形象大使的奧運羽球金牌得主王齊麟也首度現身會場，並且分享自己使用潤唇膏的時機，他說，自己平時就會使用，有時候去歐洲比賽雙唇會龜裂，所以習慣擦#000的透明色，自己也覺得老婆樣貌甜美，比較適合隱誘粉漾潤唇膏#001的粉色調，看起來比較可愛有少女感，也害羞說覺得老婆「眼睛最迷人」。

憑藉《影后》史艾瑪一角爆紅的演員林廷憶這次也出席活動，她擦上隱誘粉漾潤唇膏#077蓋住暗沉唇色，平時拍攝吻戲前，會心血來潮就擦一下護唇膏，維持雙唇水潤，希望未來有機會可以跟好萊塢女星瑟夏羅南（Saoirse Ronan）合作，「她太厲害了」！

同樣也是演出《影后》爆紅的詹懷雲則是擦上隱誘粉漾潤唇膏#063可以自然校色，不黏膩是喜歡的關鍵，拍攝吻戲前，也不會吃太重口味的食物，吃一下薄荷糖、擦個護唇膏，未來有機會想與彭于晏一起演戲，笑說「他好帥」，像是《破風》、《激戰》、《翻滾吧！阿信》都有看。

新生代女演員林奕嵐則是使用隱誘粉漾潤唇膏#074的冷色調，不僅偏乾嘴唇可以感受到滋潤保濕，她甚至還會為了上妝更好看，一週做一次去角質，用蜂蜜加糖，透過顆粒去除老廢角質。





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