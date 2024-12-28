清透又有神！5款「摩卡慕斯眼妝」推薦　超美發色必須擁有





▲輕盈的摩卡色眼妝是2025早春主流。（品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

Pantone 2025年代表色「摩卡慕斯 Mocha Mousse」出爐後便吹起一股 Mocha Mousse Makeup 的風潮，透過豐富而溫暖的棕色調，打造低調優雅的氛圍，盤點摩卡色春妝，一次收齊！

▲CHANEL 金緻暮光眼彩盤 限量，3,450元。

加大版香奈兒金緻暮光眼彩盤，為雙眸妝點熠熠燦光。內含四款燦亮色調即映入眼簾，可輕拍上妝或做為打亮使用，可單獨塗抹、選用兩色搭配或多色疊擦變化多種風格。

▲SUQQU 晶采盈緻眼彩盤，#14，2,600元。

以溫暖棕色調為主軸，帶出2025年溫暖且洗鍊的風格。輕薄透光粉質，可多層次堆疊出有神大眼，就像肌膚上的輕珠寶一樣有畫龍點睛效果。

▲RMK立體調色眼盤，#EX-12 ，2,150元。

絕妙的4色組合，搭配度高，透光、深邃色一次擁有，可喜好變化出適合自己的眼妝風格。

▲植村秀 時尚大師4色眼影盤，焦糖粉棕，2,050元。

以美味日式甜點啟發，以四種不同質地，精心調配的細緻多層次組合，展現多變的甜度魅力，從焦糖金色到巧克力摩卡棕，一盤輕鬆打造質感立體眼妝。

▲DOLCE & GABBANA BEAUTY 超持色眼頰兩用彩盤(修容色) ，1,850元。



設計靈感源自摩洛哥皮革布料，展現精緻高級的裸棕古銅色調，一共推出5種時尚色選，質地絲滑、輕盈，可輕鬆暈染疊加，妝感服貼保濕度高，可做為修容與眼影的多用途使用。