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營養師曝「10大整腸食物」　讓你排便順暢、沒小腹

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／Unsplash

最近小腹大、排便不順暢嗎？營養師高敏敏分享10大順暢食物，讓你排宿便超有感，同場加映4大便秘剋星，跟著聰明吃，讓便祕快快遠離你。

#燕麥

富含水溶性膳食纖維，可幫助軟化糞便、進一步促進排便。

▲▼營養師曝「10大順暢食物」。（圖／Unsplash）

#地瓜

富含膳食纖維，可幫助清除宿便。

#無糖優格

內含豐富的益生菌，可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。

#菇類

富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便，使腸道菌叢健康。

#地瓜葉

內含豐富膳食纖維，可幫助軟化糞便，使糞便順利排出。

#毛豆

內含豐富膳食纖維，可幫助刺激腸胃蠕動。

#海藻

內含高黏度的多醣體，可以幫助排便順暢。

▲▼營養師曝「10大順暢食物」。（圖／Unsplash）

#火龍果

富含果膠，有效促進腸胃蠕動，幫助排便。

#奇異果

內含水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便，有機酸則能幫助腸道健康。

#香蕉

內含不可溶性纖維，可幫助軟化糞便。

除了以上10大順暢食物，營養師高敏敏教你抗便秘的4大必吃食物如下：

▲▼營養師曝「10大順暢食物」。（圖／Unsplash）

1.白開水

成人一天要喝至少2000c.c.的水量，她舉例腸道就像滑水道，沒有水，便便就衝不下來

2.天然纖維

多吃蔬果來補充膳食纖維，天然纖維不會被腸道消化，吸水後會膨脹幫助推出糞便。

3.好菌食物

好菌食物像是優酪乳，就是幫助腸道順暢的生力軍，協助抑制壞菌，進一步調節消化道機能。

4.好油脂

潤滑腸道可以讓糞便更滑順，想要打造「順暢滑水道」，不僅要充足水分和纖維，也需要好菌和好油脂 幫助好菌定殖與繁殖。

▲▼營養師曝「10大順暢食物」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

便祕, 順暢食物, 營養師, 健康, 腸道

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