EXO伯賢都愛的韓國小眾香水品牌！以時刻區分香味　3pm午後陽光高人氣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近年來韓國香水品牌蓬勃發展，從Jennie代言的Tamburins、Nonfiction、Youssoful都有高人氣，這次我趁著出差又發現了SW19這個寶藏香氛！

SW19這個品牌名稱原來是郵遞區號

「SW19」這個名字乍看之下有點令人摸不著頭緒，原來是來自英國溫布頓區的郵遞區號。

溫布頓是倫敦西南部一個迷人寧靜的小鎮，周圍環繞著綠色的森林和公園。漫步在溫布頓公園，可以看到清晨在草地上踢足球的人們、在溫暖的陽光下玩耍的孩童以及星光閃爍時戀人在黑暗中竊竊私語，不同時刻的美帶給品牌無限靈感，並以此打造出5款香氣。

以時刻來區分的香味

SW19目前有五種味道，分別以「早上6點、中午、下午3點、晚上9點、午夜」五個時段為靈感，用香味描繪出溫布頓的一日美景。

6am黎明時霧中的溫布頓森林

日出前夕，溫布頓森林充滿薄霧，散步時能感受森林閃閃發光的早晨氣息，還夾雜著露水和潮濕的土壤味道。

前調：佛手柑、葡萄柚、茴香籽。

中調：小荳蔻、快樂鼠尾草、羅勒。

基調：艾草、雪松、麝香。

Noon灑滿陽光的正午溫布頓湖泊

正午時分，陽光灑在地面上，湖水中有著盛開的鳶尾花，伴隨清涼的水色帶來舒適香味。

前調：綠葉、水生調、薄荷、杏仁花。

中調：香根草、薰衣草、山谷百合。

基調：鳶尾、雪松木、琥珀、麝香。

EXO伯賢御用：3pm午後的金色陽光



午後的陽光，溫布頓公園裡盛開的花朵香氣瀰漫在空氣中，還夾雜著享用下午茶時一杯紅茶中的檸檬香味。這款也是韓團EXO成員伯賢的愛用款！

前調：佛手柑、大黃、蓮花。

中調：雪松、茉莉、梔子花。

基調：白麝香、香根草、鳶尾草。

9pm天黑後溫布頓森林的夜晚



戀人們愛的低語穿過劈啪作響的篝火，可以感受溫布頓晚上九點煙燻營火的香氣與甜美香草的完美融合。

前調：粉紅胡椒、橙花、丁香、蓮花。

中調：栗子、癒創木、剌檜。

基調：檀香、香草、秘魯香脂、Cashmeran。

Midnight午夜的溫布頓公園小屋



夜深人靜的時候，柔和的月光環繞著溫布頓森林，帶來迷人又有餘韻的氣味。

前調：鈴蘭、白蓮花花。

中調：白麝香、脂粉香味。

基調：麝香、檀香、安息香花。

SW19的五款淡香精有兩種尺寸，分別是8ml，售價31,000韓元（約NT$740）、50ml，售價109,000韓元（約NT$2,602）。這五款香氣除了香水之外，還推出了居家擴香、枕頭噴霧、護手霜、洗手乳、身體乳。

SW19首爾旗艦店店內，可以一邊聽音樂、一邊聞香。

試香紙也配合時段有不同的溫布頓公園場景。

SW19淡香精也有小香組合，可以一次體驗到五種香味。售價為5ml*8，118,000韓元（約NT$2,818）。

SW19的香氛產品還有護手乳，一樣有五款香味。50ml，23,000韓元（約NT$716）。

SW19護手乳的迷你組合，10ml*5，30,000韓元（約NT$549）。

SW19首爾旗艦店店內洗手乳、身體乳類的試用區。

SW19周邊甚至有陶瓷托盤，以及可以與護手霜搭配使用的夾子。

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