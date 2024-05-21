乳癌年輕化！營養師曝「10個壞習慣」恐增罹癌風險

▲肥胖容易增加罹患乳癌的風險。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據統計，乳癌是台灣女生發生率第一名的癌症，且近年來罹患乳癌的年齡層越來越低，在台灣20-39歲年輕族群中乳癌是發生率最高的癌症，甚至好發年齡還比歐美年輕10歲。營養師程涵宇就在臉書分享，以下10個壞習慣應避免，有助於預防乳癌。

#油炸食物

研究發現經過油炸的食物，會明顯增加罹患乳癌的風險，且同時容易造成心血管疾病。

#速食

由於速食大多是高油，高鹽及油炸物，若太常吃這類食物，不僅容易發胖，身體必須的營養素也攝取不足，更容易增加罹患各種慢性病及乳癌的風險。

#加工肉品

研究指出，加工肉品像是培根、香腸，若是經常攝取會增加9％乳癌風險。

#添加糖

過多的糖容易讓身體呈發炎狀態，同時也與肥胖、高血壓、糖尿病發生率相關，同時與乳癌風險正相關。

#高GI精製碳水

經常食用高GI精製碳水可能增加8%乳癌風險，且通常這類食物也會添加較多的糖，對身體易造成負擔。

#超加工食品

高度加工食品含有較多添加物且營養價值低，和高度加工食物比起，超加工食品更有損健康，研究顯示，經常食用超加工食品會增加罹患乳癌風險10%。

#不運動

和有運動習慣的女性比起來，沒有運動習慣乳癌風險直接增加20~40%，平常有機會多爬樓梯、多走路都是增加活動量好方法！

#喝酒

少量喝酒罹患乳癌的風險大約增加4%，大量暢飲酒乳癌的風險暴增60%。

#肥胖

研究發現，越胖罹患乳癌的風險風險，BMI>25時會增加17%的風險，BMI>30則會增加37%。

#內分泌干擾物

是一種來自外界且能干擾內分泌功能的化學物質，其會干擾體內激素的生成、釋放、輸送、代謝、結合或消除過程。環境荷爾蒙是此類物質中最常見的類別，像是塑化劑、農藥、雙酚A都包括在內。