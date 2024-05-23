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營養師教你拒當「瘦胖子」　穿衣顯瘦、脫衣鬆軟要注意！

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▲▼營養師教你拒當「瘦胖子」。（圖／Unsplash）

▲體脂過高、肌肉量偏低要留意。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你身邊有沒有這種人，外表看起來不胖，但一脫下衣服全身肉肉鬆軟的朋友，營養師高敏敏表示，現代人生活忙碌高壓，「瘦胖子」越來越多，簡單來說就是長期運動量不夠、營養不均、體脂過高，肌肉量也偏低，若你也有以上狀況，聽聽營養師教你如何改善。

▲▼營養師教你拒當「瘦胖子」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

營養師高敏敏解釋，正所謂「穿衣顯瘦，脫衣有肉」看起來體型不胖，且BMI也正常或偏低，但體脂卻過高，摸上去的肉都鬆軟軟，當女生體脂率大於30%、男生大於25% 就是臨床所謂的肥胖體質。

「瘦胖子」除了平日飲食不當以外，像是喜歡吃高油脂、高糖、重口味食物，其中一部分是來自於壓力造成，像是長期高壓力之下，就像吃了類固醇，容易造成內臟脂肪囤積、壓力荷爾蒙易使肌肉流失、降低肌肉量且壓力會提供給身體節能訊號，降低身體活動代謝，導致體脂堆積．

▲▼營養師教你拒當「瘦胖子」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏提醒，想要改善體態，除了飲食、運動、生活需要調整以外，也要注意每天睡滿6-8小時，才能維持身體肌肉修復和運作，睡飽才能讓身體正常運作。

關於紓解壓力，以下幾點也需要注意：

#找出壓力來源

壓力的來源可能不只一種，也可能多種互相影響，像是人際關係的壓力、經濟壓力、工作壓力等，就算只是長時間打電腦、滑手機、姿勢不良，都有可能造成無形的壓力。建議大家靜下心和自己對話 找出真正的壓力來源。

#練習改善及放下壓力源

當明白造成自己壓力的來源時，可試著處理及改善，若短期內無法改善，就學習放寬心，盡量不被壓力影響心情，雖然很難，但我們都要善待自己。

#找一個自己喜歡的運動並維持習慣

有研究發現，運動可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙的形成，舒緩壓力荷爾蒙讓人感到開心。
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關鍵字：

健康, 營養, 體脂, 壓力, 運動, 營養師

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