痛風好發年紀下修！營養師點名「8種痛風地雷食物」別吃

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash、Pexels

痛風好發年紀下修，40歲以下年輕人因痛風求診越來越多，營養師程涵宇分享，痛風經常伴隨著高血壓、高血脂和高血糖，健康風險大大增加，她點名8種痛風地雷食物，別讓這些食物成為痛風發作的隱形殺手。

#所有酒類

研究發現，每天喝355m啤酒（1瓶罐裝啤酒約330ml）比不喝酒的人高了約5成機率會罹患痛風。營養師程涵宇解釋，啤酒除了本身高普林外，酒精在代謝過程中產生的乳酸會和尿酸競爭排出體外，往往會造成尿酸的排出量降低，增加痛風的機率。

#海鮮

營養師點名貝類、蝦子、螃蟹、花枝都是高普林食物，高普林的食物必須要適量吃、減少吃，降低痛風發作的風險。

#魚類

一般人魚要多吃，但痛風的人則須避免，特別是鯖魚、鮪魚、鮭魚、白帶魚、虱目魚等。

#內臟

豬肝、大腸、牛雜都屬是高普林食物，吃過多的高普林食物會導致尿酸增加，進而導致痛風發作。

#紅肉

牛肉、豬肉、羊肉都是高普林食物，吃較多的動物性蛋白質（不包含乳製品）會導致尿酸代謝紊亂，增加尿酸尿酸結石形成。

#含糖飲料

含糖飲料的高果糖糖漿是造成痛風的罪魁禍首之一，研究也發現喝較多的含糖碳酸飲料的人尿酸濃度也較高，高果糖玉米糖漿攝取量增加與痛風發病風險增加。

#肉湯

排骨湯、拉麵湯還有大家知道的火鍋湯都要避免，急性痛風期也要避免大量食用。

#高油食物

速食、培根、香腸、五花肉等加工食品，吃太多高油脂的食物影響普林代謝還會變胖，而且高脂肪會抑制尿酸排泄，加重痛風性發炎，不可以大量食用。