徐玄振《一箱情緣》劇中10個同款包找到了　每一款都經典、必勝手袋是這顆

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Netflix韓劇《一箱情緣》播出後，許多劇迷都被徐玄振充滿優雅品味的職場女性穿搭給吸引，搭配的手袋也成為焦點，本篇找出劇中10個同款包，每一款都是經典！

孔劉、徐玄振主演的Netflix韓劇《一箱情緣》播出後，靠著兩位主角的實力派演技與契約婚姻、陰暗鬥爭的劇情，順勢拿下排行榜第一名的成績！徐玄振在劇中扮演的職業老婆，經常以俐落的大衣、舒適剪裁上衣的高級感職場造型出鏡，吸引了粉絲們的關注，其中搭配的各式手袋也成為焦點，為符合她劇中沉著優雅、又帶點憂鬱的氣質，劇中同款包全是不出錯的經典款，值得時髦的職場女性們參考，當中盧仁智（徐玄振飾）與女二李書燕大打出手的一幕，盧仁智背的必勝手袋也幫你找到了！以下一起來看看徐玄振《一箱情緣》劇中10個同款包有哪些。

徐玄振《一箱情緣》劇中10個同款包

1.卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列手提包，NT$130,000



卡地亞Cartier經典美洲豹系列手袋是相對好入手的入門推薦款，簡約外型毫無累贅之處，由美洲豹化身的C字Logo是包款亮點，近年十分受到上班族女性的喜愛。

2.Longchamp Box Trot，NT$21,200



Longchamp的Box Trot系列手袋是品牌的人氣商品，方正外型靈感源自馬廄，上頭奔騰的馬Logo是此系列代表性的徽標，徐玄振在劇中使用的是比這款更長的矩形款式，顯得更為優雅。

3.Delvaux Brillant

徐玄振劇中使用過不只一次Delvaux的包款，其中一幕她與女二打架時，身上所背的正是這款Delvaux經典的黑色Brillant手袋，最後還帥氣的打贏了！同款的斑鳩灰色也曾在其他場景中出現過。

4.Dior Lady Dior，NT$190,000



劇中以婚姻作為職業的徐玄振，想必累積雄厚財力，一顆顆高檔手袋換著背，其中包含Dior的經典Lady Dior手袋，她劇裡搭配的是紅色，不過目前官網提供的是櫻桃紅款式，也十分適合年末季節的氛圍。

5.Tory Burch Lee Radziwill肩背包，NT$41,900

Tory Burch推出的Lee Radziwill手袋系列，以甘迺迪夫人賈桂琳的妹妹Caroline Lee Radziwell女士命名，以汲取她自信時尚的魅力，包款前方有兩條皮革繫帶，來開闔中間的金屬鎖扣，當繫帶垂掛時最能體現此款包的率性風格。

6.Louis Vuitton Capucines MM，NT$242,000

《一箱情緣》劇中那個神秘的行李箱是整部劇的重點，徐玄振放在行李箱上的手袋，則是這只來自Louis Vuitton經典系列的Capucines手袋，只不過她使用的是黑色款式，皮片為駝色撞色、手提把則是為呼應行李箱的紅色，此圖為類似款參考。

7.Dolce&Gabbana Sicily手提包



Dolce&Gabbana Sicily系列重新演繹自品牌檔案庫，上方金屬槓與皮革組成的提把，為此系列的標誌性設計，復古又具辨識度。

8.Fendi Peekaboo Peekaboo ISeeU，NT$184,000

徐玄振於劇中多選擇黑色的經典款式，她拎上一只Fendi長年熱賣的Peekaboo包，選擇的同樣也是最安全不敗的黑色。

9.Versace 鱷魚皮壓紋Medusa’95手袋，NT$78,500

在徐玄振簡約低調的高級感職場造型裡，偶爾也會出現亮眼的單品，像是這款深紅色的Versace Medusa’95手袋，不僅有漸層效果的皮革色澤，還有奢華的仿鱷魚皮紋理。

10.Celine Teen Triomphe手袋，NT$125,000

Celine知名的Triomphe凱旋門系列手袋是每個女孩心中的夢幻逸品，翻蓋包型方正簡單，提供非常多的顏色選擇，只不過徐玄振劇中依舊是選擇了最基礎的黑色。

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