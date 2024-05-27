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HOLA涼感系列新色「奶昔白」美翻　還有「寵物專屬坐墊」給萌寵

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▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

▲居家業者HOLA夏日季節性產品線「SNOW TOUCH冰紗系列」推新色。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

氣溫進入炎炎夏日，面對飆高的氣溫和因通膨而調漲的電價，居家通路業者表示，今年在電價推升等議題之下，能夠降低居家體感溫度的「消暑商品」詢問度增加1倍。且相關商品一個月內的網路搜尋量大幅攀升，HOLA也推出自家涼感產品線新品，台隆手創館也祭出一系列涼感小物。

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

台灣家居品牌HOLA和樂家居針對台灣亞熱帶氣候，推出一系列夏日季節性產品線「SNOW TOUCH冰紗系列」，主打沁涼不遞減的長效降溫功效。該系列由天然玉石紗線製成，主打水洗過後效果也不會遞減。產品線覆蓋從室內拖鞋、寵物睡窩、沙發坐墊等品項。今年新推出療癒色系「奶昔白」，採用柔和的灰調質感，散發療癒的清新視覺，與各種居家風格也能完美融合。

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

此外，該系列也推出寵物專屬的涼感寵物窩和寵物坐墊，標榜防水抗菌且通過耐磨、抗勾紗等測試，讓毛小孩夏天在家也能舒適清涼。造型北極熊和企鵝抱枕則是的明星商品，療癒造型加上沁涼材質，成為炎夏抱抱新寵。

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

HOLA表示5／26前，以及6／15至6／16期間，在台北市和新北市打造「SNOW TOUCH涼癒雪屋」快閃店，可直接體驗商品，還有涼扇、氣泡水和折價券，6/12前APP會員單筆消費滿599元，送限量SNOW TOUCH Q涼午睡枕。

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

▲ECO COOL涼感頸圈原價790元，特價599元，冷凍庫冰15分鐘或冷藏、冷水約20分鐘，可維持涼度約2小時。（圖／台隆手創館提供）

台隆手創館從5月起也推出多項涼感商品上架，針對外出涼感與居家清爽兩個主題，祭出瞬涼身體凝膠、涼感消臭噴霧與涼感濕巾推薦，居家則有涼感洗浴，甚至還有薄荷入浴劑等，部分商品也推出促銷價。

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

▲Biore-3度C涼感濕巾，原價165元，特價139元。

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

▲小林製藥衣物涼感消臭噴霧 280ml，原價359元，特價299元。

▲居家業者HOLA、台隆手創館推涼夏商品。（圖／各業者提供）

▲納涼濁湯紀行入浴劑，原價210元，特價179元。

關鍵字：

消暑商品, 夏日季節性產品, 涼感小物, 通膨調漲, 高溫警報

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