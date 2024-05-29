你累了嗎？「4個徵兆」檢視你是否已處於過度疲勞

▲怎麼休息還是累，代表你已處於過度疲勞狀態。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

你累了嗎？現代人面臨高壓工作環境與繁重的社會責任，不少人過度疲勞而不自知，以下4個徵兆檢視一下自己是否已處於過度疲勞，有助於及時採取措施，避免進一步造成健康問題。

#持續的疲憊感

持續的疲憊感是過度疲勞最明顯的徵兆之一。即使充足的睡眠和休息也無法緩解這種疲憊感，個體感覺身體和心理上都無法恢復活力。這種持續的疲憊可能導致日常生活中的簡單任務也變得艱難，使人難以集中注意力，工作效率顯著下降。

#睡眠問題

過度疲勞通常會影響睡眠質量。你可能會有入睡困難、睡眠淺、容易醒來或早醒等問題，進一步加劇疲勞狀況。此外，過度疲勞還可能導致睡眠呼吸暫停等睡眠障礙，這些問題如果長期存在，會對健康造成嚴重影響，增加罹患心血管疾病等慢性病的風險。

#情緒波動和精神壓力

情緒波動和精神壓力是過度疲勞的另一個重要徵兆。過度疲勞會使個體變得容易焦慮、煩躁和情緒低落，甚至出現抑鬱症狀。這些情緒變化不僅影響個人的心理健康，還會對人際關係造成負面影響，導致社交孤立感和壓力增加，形成惡性循環。

#身體不適和免疫力下降

過度疲勞會對身體健康造成直接影響，導致各種身體不適和免疫力下降。常見的身體不適包括頭痛、肌肉酸痛、消化問題等。由於免疫系統受到抑制，這時候更容易感染病毒或細菌，感冒或其他感染性疾病的發病率也會增加。此外，過度疲勞還可能引發或加重慢性疾病。

綜上所述，過度疲勞是一個多方面影響健康的問題，及時識別和處理過度疲勞的徵兆對於維持身心健康至關重要。適當的休息、合理的工作安排、健康的生活方式以及尋求專業幫助都是緩解過度疲勞的重要措施。通過關注這些徵兆並採取積極的應對措施，可以有效預防過度疲勞帶來的健康風險，提升生活質量。