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3款遮白髮神器！重回自然亮麗秀髮　視覺年齡少10歲

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文／女子學

一絲絲的白髮讓人好煩躁，又懶得為區區幾撮白髮而上髮廊染髮，該怎麼辦呢？

任何煩惱都能出奇招的日本人來了！今天編輯將介紹三個來自日本的遮白髮神器！方便快速就能將局部白髮藏起來，讓你重回烏黑亮麗的黑髮迎夏日。

【染劑式】墨之君白髮染

相信不少人都害怕染髮會傷害頭皮、破壞髮質，所以對染髮有些抗拒，墨之君的利尻昆布白髮染強調11大無添加，不含矽靈、雙氧水等物質，使頭皮免於強烈的化學刺激。另外內含日本北海道利尻昆布萃取，有獨有的黏液成分，可提升保濕度、修護受損髮質，也添加水解蛋白、玻尿酸精華等來保護髮絲，讓染髮不損害髮質之餘，又達到護髮效果。

▲居家白髮染很簡單。（圖／墨之君官網）

比起髮廊一坐好幾個小時，白髮染只要居家每次20分鐘，使用三次髮色就可以漸進式上色，染後味道清新、髮絲有光澤，輕鬆擁有自然亮麗的秀髮，且目前有榛果黑和栗子咖兩色可挑選，可說是有白髮困擾者的大救星。

【粉餅式】YANAGIYA 遮白髮粉餅

如果只是為了幾根白髮而困擾的朋友，現在也很流行類似「遮瑕」用的遮白髮粉餅，只要在白髮處輕拍幾下、或像推粉底一樣推開，便能有效掩蓋白髮；除了白髮外，若頭髮較稀疏的人，也可在髮際線上輕拍，便有髮量增加的視覺效果。除了掩蓋白髮外，它更添加膠原蛋白、馬油、山茶花種子油成分，幫助滋潤、強健髮根。

▲近期流行類似遮瑕用的遮白髮粉餅。（圖／小三美日）

【噴霧式】DARIYA 白髮遮蓋噴霧

DARIYA的白髮遮蓋神器是噴霧式的，如果想要大範圍遮蔽白髮，或者臨時需要遮掩部分白髮，只要在上頭噴一下就能快速重現髮色，更有黑、淺棕、深棕色三款可搭配自身髮色使用。清理方式只要用洗髮精就能洗去染劑，恢復原先髮色，不用擔心殘留，也添加山茶花油成分，使頭髮強韌之餘更看起來具秀麗光澤。

▲噴一下就能快速重現髮色。（圖／DARIYA）

沒想到白頭髮也可以像這樣「上妝」吧！這三款遮白髮神器一掃大眾的白髮困擾，讓你出門也不必再遮遮掩掩，大方秀出亮麗秀髮。

延伸閱讀

髮型師的染燙修護指南：多久才能洗頭？可以又染又燙嗎？

好感度飆升！專業妝髮造型師私心分享的 7 款高 CP 值養髮護膚品，讓第一印象大加分

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 白髮, 染髮, 白髮染

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