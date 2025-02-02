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沒耳洞照樣能戴的時髦耳飾出列　香奈兒熱賣款不到5萬擁有

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▲▼耳飾 。（圖／公關照）

▲模特兒戴香奈兒COCO CRUSH耳環，耳骨再戴上同系列耳飾。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近來耳環穿搭日益活潑，不對稱設計或單邊販售的款式豐富，且不僅戴著耳環，再混搭耳扣、耳骨夾更加時髦，特別是後者是未穿耳洞者的福音，戴在耳骨上凸顯個性美，《ET Fashion》精選5大國際品牌定價於10萬元內的貴金屬耳夾，可作為開春的幸運物。

▲▼耳飾 。（圖／公關照）

▲香奈兒18K BEIGE米色金COCO CRUSH單邊耳環（左）48,000元，18K白金鑲鑽款79,000元。

CHANEL Coco Crush
香奈兒（CHANEL）設計靈感源自始於1955年品牌經典菱格紋符碼的Coco Crush系列珠寶，強調自由的穿搭，無論是單戴或多個一起疊戴都能展現魅力，因此推出不同材質、鑲鑽或未鑲鑽的寬窄版耳飾，單純展現菱格紋圖騰的18K BEIGE米色金款式不到5萬元便能擁有。

▲▼耳飾 。（圖／公關照）

▲南韓女團TWICE成員Mina為Boucheron品牌大使，佩戴經典Quatre Classique系列珠寶。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼耳飾 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列耳夾，82,000元。

Boucheron Quatre Classique
Boucheron集結羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋、同心圓共4種紋飾的Quatre Classique系列，也推出摩登耳夾，既可佩戴於耳垂，亦可戴在耳廓不同位置，展現穿搭的自由與多變性。

▲▼耳飾 。（圖／公關照）

▲De Beers Dewdrop 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，63,000元。（圖／De Beers提供）

De Beers Dewdrop
英國鑽石品牌De Beers靈感源自拂曉晶瑩露珠的Dewdrop系列耳骨夾，鑲嵌總重約0.24克拉美鑽，在耳際閃耀璀璨光芒，此外，耳骨夾採夾扣設計，便於固定在耳廓上任一位置。

▲▼耳飾 。（圖／公關照）

▲戴上CHAUMET Bee My Love圈式耳環再搭同系列耳骨夾更時髦。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼耳飾 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金耳環，93,000元。

CHAUMET Bee My Love
CHAUMET蜂巢圖騰的Bee My Love系列珠寶陣容完整，除了佩戴活潑的圈式耳環，還可於耳骨處戴上亮面拋光蜂巢圖案與鑽石相間的耳扣，略為寬版的設計，存在感強烈，單戴也相當搶眼。

▲▼TASAKI 。（圖／公關照）

▲模特兒戴上多個TASAKI comet plus耳環與耳骨夾，優雅吸睛。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI comet plus 18K櫻花金&阿古屋珍珠耳骨夾，44,500元。

TASAKI comet plus
TASAKI以彗星為主題的comet plus系列，18K櫻花金勾勒的彗星輪廓充滿力與美，再點綴散發柔和光澤的阿古屋珍珠，完美平衡個性與優雅風格，且品牌考量到佩戴的舒適性，右耳耳骨夾採用獨特的圓弧造型。


關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Boucheron, De Beers, CHAUMET, TASAKI

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