fb ig video ETtoday search mobile

最近頭髮掉很多？專家：3大「隱性落髮危機」要注意

>

▲▼專家：3大「隱性落髮危機」要注意 。（圖／Unsplash）

▲夏季經常綁髮也容易拉扯毛囊，導致斷髮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季悶熱易引發多重肌膚問題，如油痘、過敏、搔癢等，多數民眾意識肌膚保養重要性，但多未足夠重視頭皮養護，根據觀察，夏季落髮症狀更是明顯增加，《呂Ryo》點出大家最常忽略的3大隱性落髮危機，千萬要小心！

處於濕熱的夏季，台灣消費者多重視油頭、扁塌問題，忽略日常基礎養護，導致潛在不可逆的落髮危機。專精於婦科護理的中醫博士杜丞蕓醫師分享夏季是落髮高峰，而清潔是關鍵解方：「台灣天氣濕熱，多數民眾在夏季對於頭髮保養多追求清爽感，經常因此使用到不適當的洗髮產品，導致過度清潔，另女性夏季經常綁髮，也容易拉扯毛囊，此時若平常未做好頭皮養護，毛囊、髮絲很容易受損，夏季民眾落髮症狀明顯增多。」盤點夏季三大隱性落髮危機，讓你防範於未然。

#長時間佩戴帽子

長時間配戴安全帽或鴨舌帽等，如通勤族、家庭主婦買菜，容易導致頭皮悶熱出油、敏感搔癢，引發毛囊炎，同時壓迫頭皮供血不足，使脫髮更為嚴重。

▲▼專家：3大「隱性落髮危機」要注意 。（圖／Unsplash）

#室內外冷熱溫差

上班族夏季頻繁出入冷氣房，使頭皮在炙熱及乾燥的冷空氣中切換，導致頭皮出油、敏感症狀加劇。

#高溫曝曬悶熱出汗

夏日氣溫高，頭皮悶熱出汗，若清潔不當，加上紫外線長時間照射，易導致毛囊阻塞、脫水、曬傷，加劇頭皮老化與毛髮脫落。

關鍵字：

夏季, 頭皮保養, 落髮危機, 呂Ryo, 預防

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

雨天衣服晾不乾？網搜「2個方法」加速衣物乾燥

雨天衣服晾不乾？網搜「2個方法」加速衣物乾燥

早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：「3類肌膚」清水就夠了

早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：「3類肌膚」清水就夠了

地震讓101「風阻尼器」再上國際　這顆巨球為何是黃色？ 8雙防水運動鞋推薦！NIKE、adidas清爽白色系　好穿好看雨天輕鬆乾爽 吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年 浪琴入門月相錶5萬元有找　優雅風格百搭 2024年全新百貨盤點　南港LaLaport、統一Dream Plaza年底開幕 肯德基出「柯基屁股蛋塔」超軟萌！Q彈白色竟然是棉花糖 越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面