最近頭髮掉很多？專家：3大「隱性落髮危機」要注意

▲夏季經常綁髮也容易拉扯毛囊，導致斷髮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季悶熱易引發多重肌膚問題，如油痘、過敏、搔癢等，多數民眾意識肌膚保養重要性，但多未足夠重視頭皮養護，根據觀察，夏季落髮症狀更是明顯增加，《呂Ryo》點出大家最常忽略的3大隱性落髮危機，千萬要小心！

處於濕熱的夏季，台灣消費者多重視油頭、扁塌問題，忽略日常基礎養護，導致潛在不可逆的落髮危機。專精於婦科護理的中醫博士杜丞蕓醫師分享夏季是落髮高峰，而清潔是關鍵解方：「台灣天氣濕熱，多數民眾在夏季對於頭髮保養多追求清爽感，經常因此使用到不適當的洗髮產品，導致過度清潔，另女性夏季經常綁髮，也容易拉扯毛囊，此時若平常未做好頭皮養護，毛囊、髮絲很容易受損，夏季民眾落髮症狀明顯增多。」盤點夏季三大隱性落髮危機，讓你防範於未然。

#長時間佩戴帽子

長時間配戴安全帽或鴨舌帽等，如通勤族、家庭主婦買菜，容易導致頭皮悶熱出油、敏感搔癢，引發毛囊炎，同時壓迫頭皮供血不足，使脫髮更為嚴重。

#室內外冷熱溫差

上班族夏季頻繁出入冷氣房，使頭皮在炙熱及乾燥的冷空氣中切換，導致頭皮出油、敏感症狀加劇。

#高溫曝曬悶熱出汗

夏日氣溫高，頭皮悶熱出汗，若清潔不當，加上紫外線長時間照射，易導致毛囊阻塞、脫水、曬傷，加劇頭皮老化與毛髮脫落。