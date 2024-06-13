營養師教減脂食物「紅綠燈挑選法」　紅燈區高熱量吃錯超NG

▲營養師分享減脂期的食物挑選法則，建議盡量往「綠燈區」做選擇。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@nutruelife

想要減肥，除了多運動消耗熱量，食物的選擇也是一大關鍵，小心別吃到高熱量高油脂食物讓你功虧一簣。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就以「紅綠燈」為概念，列出可以天天吃的「綠燈食物」、可偶爾適量吃的黃燈食物和最好避免的「紅燈食物」，他提醒雖然「紅燈食物」往往很香很好吃，但高熱量低營養，一定要避免，建議減脂期盡量往綠燈區來選擇，就能輕鬆避免踩雷復胖。

＃綠燈食物



天然原型食物基本上都屬於這類，熱量較低，且營養密度高，天天吃都可以。像是燕麥、地瓜、未精製穀類等全穀雜糧類：蛋白質類食物包含蛋、豆製品和新鮮肉類等，肉類尤其首選雞肉、魚肉；還有芭樂、奇異果、綠葉蔬菜等新鮮蔬果。

＃黃燈食物



會加油、糖調味，油糖含量稍高，但基本上還可以接受，營養密度適中，適量吃也可以吃到一些營養素，建議要控制份量、偶爾吃。這類食物的代表包含麵包、吐司、炒麵、炒飯、內臟類食材、火鍋料和純果汁、醃漬蔬菜等。

＃紅燈食物



紅燈區食物低營養、高熱量，大多為加工食品，要盡量避免攝取！像是餅乾、洋芋片、蛋糕等各式甜點零食或飲料，還有香腸、熱狗、培根、雪花肉、肥肉等加工醃漬肉品或高脂肉類，連果乾、炸蔬菜等也都是紅燈食物。這些食物雖然很香很好吃，但通常會添加大量糖或油，導致熱量超高，變成空熱量食物，蕭瑋霖建議每個月的攝取要小於3次。

蕭瑋霖也補充，像是雞尾椎、豬頭皮、牛五花、豬五花、牛小排、松阪（豬頸肉）、豬腳等都是高熱量、高油脂肉類，減脂時或體重控制的人都要注意攝取份量。而減脂時首選的低熱量肉類，包含板腱肉、牛腱、牛後腿肉、肋眼（沙朗）、雞里肌、雞胸去皮、豬後腿肉、豬腰內肉等。