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泳衣季節到　5個隨手習慣默默變更瘦

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▲游泳,美女,泳池,比基尼,下水,海邊,海水。（圖／翻攝自pixabay）

▲夏日戲水時間到，身材準備好了嗎？（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越熱了，想到海邊享受清涼嗎？在穿上比基尼之前，有5個隨手習慣的好建議，能幫你更快達到減重目標，穿上泳衣綻放光彩，享受清涼與海風的悠閒假期。

略過美食照片
有時候食慾是被觸發的，不代表在夏日時光你都要餓著肚子，但須給自己一點控制，在每週允許自己吃1、2次大餐前，對於可口的食物美食節目、做菜料理APP或是看起來豐富到不行的IG照片，請控制閱讀量，不然只會覺得自己很委屈，多讀點小說吧。

▲▼ 網紅，上網，滑手機。（示意圖／取自stocksnap）

▲別去看美食照片。（圖／pixabay）

每天看張賞心悅目的名模照
這舉動不代表你就要符合她身材苛刻的條件，而是潛意識的做出提醒，看到自己欣賞的人很陽光的做著運動，也會想在下班後躍躍欲試動起來，運動是件讓人開心的事，只是要持之以恆。

比基尼,辣妹,沙灘,海邊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲選個自己喜歡的欣賞目標吧。（圖／pixabay）

豐富的早餐很必要
許多人的一整天餐點，會將重點擺在晚餐，因為晚上是機會最高的「社交場合」，但將早餐吃得豐盛，不但能提早開啟身體代謝，也可以維持一整天的活力，建議澱粉的攝取在早餐就開始，中餐減量，晚餐多選擇蔬菜較多的菜色。

▲▼蛋白質,蛋,魚,早餐,午餐,水果,營養。（圖／翻攝自pixabay）

▲豐富的早餐有助於控制整天食慾。（圖／pixabay）

遠離含糖飲
夏日多喝水，但不要用含糖飲料來解渴，它很容易讓你的大腦告訴你要吃得更多，不喜歡只喝水，可以加顆梅子、檸檬片或黃瓜進去，使用天然的商品來為飲料加味，或是無糖豆漿、淡茶也是比含糖飲料更好的選擇。

▲「喝水就能變漂亮」4大法則。（圖／pixabay）

▲多補充水分別喝飲料。（圖／pixabay）

運動服要好看
若很滿意自己運動起來的樣子，當然對運動的積極度會提高，選件好看的運動衣吧，讓自己充滿自信的瘦，此外每日睡眠要充足，身體需要時間排毒，不然起床時無法把疲累消除，只會產生惡性循環。

▲▼音樂,耳機,運動,手機,慢跑。（圖／翻攝自pixabay）

▲穿上自己喜歡的運動裝出門。（圖／pixabay）

關鍵字：

夏日, 減重, 戲水, 健康, 運動

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