蔬果吃不夠易致癌！營養師曝「飲食口訣」 　跟著吃超健康

▲蔬果含有豐富植化素能幫助抗癌。圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你蔬果吃足了嗎？別以為喝個蔬果汁就達標，營養師高敏敏分享，多吃蔬果不僅能補充膳食纖維幫助排便，更重要的植化素含自由基、抗氧化和抑制癌細胞分裂效果，建議大家各色蔬果都要補充，才能攝取到各種植化素。

根據國健署公告，癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首，甚至佔了每年總死亡人數的3成，因此營養師建議可多攝取蔬果，除了能夠幫助排便，蔬果含的植化素更有抑制癌細胞分裂效果。

營養師高敏敏說明，所謂植化素其實就是蔬果色彩與香氣的來源，裡面有各種不同的「天然化合物」，而每種植化素都有不同功效，她也強調沒有一種食物會包含所有植化素，建議大家可以平均攝取，各色蔬果都要補充才能營養均衡。

#紅色

富含營養：茄紅素、花青素

功效：強化心血管、避免泌尿道感染

蔬菜：大番茄、紅椒 / 水果：蔓越莓、西瓜

#橘色

富含營養：類胡蘿蔔素

功效：強化心血管、提高免疫力

蔬菜：胡蘿蔔、南瓜 / 水果：木瓜、柿子

#黃色

富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素

功效：保護眼睛健康

蔬菜：黃椒、玉米筍 / 水果：鳳梨

#綠色

富含營養：葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素

功效：護肝排毒、提升代謝、助減重

蔬菜：蔬菜類 / 水果：酪梨、芭樂、奇異果

#紫色

富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇

功效：維持記憶力、抗老化、加強泌尿系統健康

蔬菜：茄子 / 水果：藍莓、桑椹

#白色

富含營養：含硫化合物、多酚

功效：提高免疫力、顧肺、降低膽固醇

蔬菜：白蘿蔔 / 水果：香蕉

那麼每天究竟需要攝取多少蔬菜才夠呢？光喝蔬果汁還不夠，營養師呼籲蔬果579飲食，口訣簡單好記「蔬果579，健康天天有 」。

#12歲以下兒童

每天3份蔬菜＋2份水果

#12歲以上女性

每天4份蔬菜＋3份水果

#青少年 #成年男性

每天5份蔬菜＋4份水果