冠軍竟不是黃豆！營養師曝「植物性蛋白質」排行榜

▲黃豆蛋白質含量才排名第二。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道蛋白質對於人體之重要，營養師程涵宇分享，若是蛋白質吃不夠，和肌肉流失與精神倦怠很有關係，以往大家補充蛋白質首選是肉類，但現在能夠增肌減脂的植物性蛋白質更是夯，要如何吃最營養？植物性蛋白質排行榜一次看！

植物性蛋白質含量最高的竟不是黃豆，讓人相當意外，植物性蛋白質高纖低脂，熱量不高且能提供人體多種維生素和礦物質，如何挑選呢？聽聽營養師程涵宇怎麼說！

#第1名 青仁黑豆

黑豆有兩種，分為青仁黑豆及黃仁黑豆，其中青仁黑豆的蛋白質最高，是黃仁黑豆的兩倍，若想補充豐富蛋白質，青仁黑豆能幫助快速補足。

#第2名 黃豆

植物性優質蛋白質，不論做成豆漿、豆腐、豆皮、豆乾都超棒！黃豆的營養組成與青仁黑豆相近，含有豐富的纖維、礦物質和維生素B6。

#第3名 小麥胚芽

小麥胚芽中有大約三分之一都是蛋白質，並且還富有膳食纖維及維生素E，還有鉀、鐵、鎂等身體必須的礦物質。值得注意的是，小麥胚芽中含有穀類普遍缺少的離胺酸。

#第4名 花生

花生屬於堅果（油脂豆），不過它的蛋白質含量超優秀，甚至比黃仁黑豆還要高，但畢竟花生是堅果類，熱量是黃仁黑豆的2.6倍，記得別吃過量，一天一小把剛剛好！

#第5名 綠豆

綠豆是健康的澱粉豆，含有豐富纖維幫助排便。

#第6名 開心果

我們常見的零嘴開心果屬於油脂與堅果種子類，含有維生素B6、銅，且相較杏仁有更多的纖維，一天建議吃15顆。

#第7名 葵瓜子

葵瓜子所含的醣、脂肪、蛋白質非常平均，含有維生素B3及A可以幫助增強記憶力，預防夜盲症及皮膚乾裂。

#第8名 杏仁

杏仁富含維生素E、鈣、鐵和纖維，屬於油脂與堅果種子類。

#第9名 奇亞籽

奇亞籽含有大量蛋白質及纖維，可以提供飽足感，並且也含豐富的礦物質、Omega-3脂肪酸及抗氧化劑，可以降低心血管疾病的風險。

#第10名 花豆

花豆屬於澱粉豆熱量較高，同時富含有鐵、鉀等礦物質。

（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）