fb ig video ETtoday search mobile

冠軍竟不是黃豆！營養師曝「植物性蛋白質」排行榜

>

▲▼營養師曝「植物性蛋白質」排行榜 。（圖／Unsplash）

▲黃豆蛋白質含量才排名第二。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道蛋白質對於人體之重要，營養師程涵宇分享，若是蛋白質吃不夠，和肌肉流失與精神倦怠很有關係，以往大家補充蛋白質首選是肉類，但現在能夠增肌減脂的植物性蛋白質更是夯，要如何吃最營養？植物性蛋白質排行榜一次看！

植物性蛋白質含量最高的竟不是黃豆，讓人相當意外，植物性蛋白質高纖低脂，熱量不高且能提供人體多種維生素和礦物質，如何挑選呢？聽聽營養師程涵宇怎麼說！

#第1名 青仁黑豆

黑豆有兩種，分為青仁黑豆及黃仁黑豆，其中青仁黑豆的蛋白質最高，是黃仁黑豆的兩倍，若想補充豐富蛋白質，青仁黑豆能幫助快速補足。

#第2名 黃豆

植物性優質蛋白質，不論做成豆漿、豆腐、豆皮、豆乾都超棒！黃豆的營養組成與青仁黑豆相近，含有豐富的纖維、礦物質和維生素B6。

#第3名 小麥胚芽

小麥胚芽中有大約三分之一都是蛋白質，並且還富有膳食纖維及維生素E，還有鉀、鐵、鎂等身體必須的礦物質。值得注意的是，小麥胚芽中含有穀類普遍缺少的離胺酸。

#第4名 花生

花生屬於堅果（油脂豆），不過它的蛋白質含量超優秀，甚至比黃仁黑豆還要高，但畢竟花生是堅果類，熱量是黃仁黑豆的2.6倍，記得別吃過量，一天一小把剛剛好！

#第5名 綠豆

綠豆是健康的澱粉豆，含有豐富纖維幫助排便。

#第6名 開心果

我們常見的零嘴開心果屬於油脂與堅果種子類，含有維生素B6、銅，且相較杏仁有更多的纖維，一天建議吃15顆。

#第7名 葵瓜子

葵瓜子所含的醣、脂肪、蛋白質非常平均，含有維生素B3及A可以幫助增強記憶力，預防夜盲症及皮膚乾裂。

#第8名 杏仁

杏仁富含維生素E、鈣、鐵和纖維，屬於油脂與堅果種子類。

#第9名 奇亞籽

奇亞籽含有大量蛋白質及纖維，可以提供飽足感，並且也含豐富的礦物質、Omega-3脂肪酸及抗氧化劑，可以降低心血管疾病的風險。

#第10名 花豆

花豆屬於澱粉豆熱量較高，同時富含有鐵、鉀等礦物質。

▲▼營養師曝「植物性蛋白質」排行榜 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

冠軍竟不是黃豆！營養師曝「植物性蛋白質」排行榜

冠軍竟不是黃豆！營養師曝「植物性蛋白質」排行榜

「日本第一美魔女」55歲凍齡如大學生！防脫髮「頭皮按摩」曝光

「日本第一美魔女」55歲凍齡如大學生！防脫髮「頭皮按摩」曝光

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

掰掰暗沉、蠟黃！「最強5款飾底乳」盤點　一抹膚色亮起來 《玫瑰的故事》劉亦菲同款手袋！貴婦愛牌Valextra到A.P.C.托特包都背 影 ／ 金智媛抵台！全身45萬元DIOR行頭優雅擊爆　微笑揮手超親民 25歲後大腦開始走下坡？「5種食物」多吃　幫你增加記憶力 《墨雨雲間》8熱議台詞：女子不要輕易露愛意，否則第一局就輸了 星巴克夏季藝術聯名系列超繽紛　滿額送限量雨傘 11雙顯腿細「厚底球鞋」推薦！IU愛到包色NB 1906R、LOEWE聯名超百搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面