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今天開始好好睡覺！「睡眠不足」恐引發6大健康危機

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▲▼「睡眠不足」恐引發6大健康危機 。（圖／Unsplash）

▲睡眠對於健康來說至關重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

優質的睡眠是健康的基石，要知道睡眠不足對身體的影響是多方面的，且長期睡眠不足會對健康造成以下影響，所以從今天開始就好好睡覺吧！

#容易感冒生病

睡眠對免疫系統的正常運作至關重要。睡眠不足會削弱免疫系統，使身體更容易感染疾病。研究表明，睡眠不足會降低身體對抗病毒和細菌的能力，使人更容易患感冒和其他感染性疾病。

#反應遲鈍、注意力不集中

睡眠不足會嚴重影響認知功能，包括注意力、記憶力和決策能力。缺乏足夠的睡眠會導致反應遲鈍、注意力不集中和短期記憶受損，影響日常工作和學習效率。此外，長期睡眠不足還會增加罹患阿茲海默症等疾病風險。

▲▼「睡眠不足」恐引發6大健康危機 。（圖／Unsplash）

#易怒和焦慮

睡眠不足與情緒和心理健康密切相關。睡眠不足會導致情緒不穩、易怒和焦慮，長期缺乏睡眠甚至可能引發抑鬱症和焦慮症。

#心血管健康風險增加

長期睡眠不足會增加患心血管疾病的風險。研究表明，睡眠不足與高血壓、心臟病和中風等心血管疾病的發病率增加有密切關係。

#體重增加

睡眠不足會影響身體的代謝功能，增加體重和肥胖的風險。睡眠不足會干擾荷爾蒙的分泌，如瘦素和飢餓素，從而影響食慾和代謝。這會導致食慾增加、暴飲暴食和代謝率下降，使人更容易發胖。

#內分泌系統紊亂

睡眠不足會影響內分泌系統的正常運作，導致荷爾蒙分泌紊亂。像是，缺乏睡眠會影響生長激素和睾酮的分泌，影響身體的生長和修復過程。女性的月經週期也可能受到影響，導致月經不調和生育問題。

關鍵字：

睡眠, 健康, 免疫系統, 心血管, 體重增加

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