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自我介紹像「尷尬癌」上身？掌握4重點讓對方記住你　撩人也適用

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星座。（圖／IG）

▲自我介紹掌握4重點讓對方記住你。（圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

「來自我介紹一段吧！」想必不少人最害怕這句話，自我介紹是融入新環境重要的開端，但又有多少人能夠真正介紹出自己的特色，成功讓他人記住你呢？一起來學習自我介紹的學問吧！

1.拒當句點王

很多人在自我介紹時，會採取中規中矩的模式，如介紹家庭、年紀、學校，這種資訊類話題其實是死胡同，如果對方也是不健談的人，那麼你們的話題馬上就會結束，並且瀰漫尷尬氣氛。所以應該想一想什麼樣的話題比較好延續，不光是介紹自己，更讓他人感興趣且印象深刻，如介紹你的學校時，可延伸出你的社團經歷愛好，埋下讓人窺探的伏筆。

2.聊天模式代替背稿

想必很多人都會先擬定一個自我介紹的稿子，然後真正上場就是一頓背誦。其實你有沒有在背誦，對方都能很容易的聽出端倪，而且背誦也容易忘詞，建議大家可以採取聊天的形式來做介紹，同時可以先背下自我介紹的關鍵字而非內容，這樣更不容易忘記，也能在對方提問的時候直接自然的聯想介紹。

3.顯示個人特殊性

我們常常需要介紹到個人特長，不少人可能都會直接說自己擅長的東西隨後就結束。其實這樣並沒有突出你的特長，也不能讓對方了解你的特殊性，只是知道你可能會這樣東西，建議大家可以拿出實際例子，例如你做Excel的能力：「能夠在一小時解決他人四小時的任務。」這樣形象生動的說明一定會讓人印象深刻。

4.掌握趣味性

切記自我介紹也是聊天的一部分，不要將他當做是一場背誦比賽。想讓人繼續聽下去，趣味性很重要。所以拿掉所謂的資料數據，因為這並不會停留在他人腦海中太久，反而會顯得你很枯燥，盡量像說故事一樣介紹自己吧，例如提到你的工作是廚師，可以用敘述性語言帶出：「我的工作時常帶給他人美味和香味。」這樣會特別許多，對方也一定會認為你是有魅力的人。

關鍵字：

自我介紹, 社交技巧, 人際, 關係

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