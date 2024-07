郭雪芙首本文字療癒書　「先把自己照顧好，才能有餘力去照顧身旁的人」

文/妞新聞

出道邁向第16年的郭雪芙,把演出人物一字排開,各個形象鮮明又飽滿,從偶像劇《真愛找麻煩》的黑道千金、爆紅台劇《我們不能是朋友》周惟惟,一路到《華燈初上》酒店小姐及《此時此刻》的單親媽媽按摩師,光看外表會以為「郭雪芙」是很高冷的女明星,近距離接觸後,從她的舉手投足之間,感受到眼前的女明星,反倒像是朋友般貼近地、真誠地分享生活瑣事,這次許久沒在螢幕前亮相,選擇用不同的身份,來詮釋郭雪芙不一樣的人生!

把人生形容成生存遊戲,那麼擁有3個戰友

▲郭雪芙。(圖/IG@aohsuehfu,下同)



從模特兒到女團、演員、廣告代言,每一關都要擋住安全感和沒自信的攻擊,防禦各種流言蜚語,郭雪芙把人生形容成生存遊戲,自信喊道擁有3個戰友角色「內心沒安全感沒自信的我、工作以外愛打電動吃美食做自己的我、大家看到的廣告中螢幕上角色裡的我」,出道邁向第16年,她認為現在能走到這關,最重要的是「挖掘自己的內心,尋找憤怒的來源」,回看每個階段都是被經紀人、工作推著走,現在能努力克服人群恐懼及訪談障礙,不知不覺也累積了不少經驗值和戰鬥值。

演員探索各種角色,打開人生的另一個開關

在戲劇領域裡交出漂亮成績單的郭雪芙,回想起過去在外地拍戲雖然辛苦,但這些經驗讓她了解如何做好一名演員,漸漸地打開了自己喜歡演戲的開關,訪問時她侃侃而談地分享「其實我不一定要是女主角,只要覺得故事或角色有趣也想試看看」,在《華燈初上》王愛蓮/愛子Aiko及《此時此刻》楊蒨蒨的角色,兩者皆一改過往螢幕前光鮮亮麗的形象,挑戰飾演酒店小姐及社會底層人物,王愛蓮、楊蒨蒨成了郭雪芙心中,最能激起勝負心的角色代表。

受過傷的「貓咪」是最好的形容!

如果要用動物來形容郭雪芙,妞編輯想「貓咪」會是最貼切的代表!個性略帶傲嬌害羞,受過傷害才渴望被世界疼愛和理解,卻又不想違背自己想法刻意討好任何人。多年前郭雪芙上心靈課程時,老師看著她說道「我看到的是妳在保護自己,內心卻是受傷、充滿刺的狀態」,這句話瞬間戳破情緒,她以「堅強外殼瞬間被戳了一個洞慢慢碎裂,非常赤裸」形容著,自己都不了解自己的心理狀態,老師竟然能一眼看出所有情緒。

Review我的過去,這些年心理狀態很不平靜

「過去的我把自己包覆在一個黑暗空間裡,不是不能出來,而是不想出來,待在那個空間裡才能保護自己⋯⋯」對郭雪芙來說,選擇撰寫《擁抱過去的我》療癒書籍,除了是Review自身的演藝經歷、打開心房與外界分享,也是學習如何將過去的自己撿回來,訪問時她坦率表示「雖然工作上外表光鮮亮麗,但這些年其實處在一個相當不平靜、不平穩,沒有自信的負面狀態」。

不管世界長什麼樣子,都從自己開始

剛加入對演藝圈生態懞懂,掐著大腿也要逼自己前進!郭雪芙Review這些風風雨雨的過程,以前或許害怕別人的眼光,怕自己失敗,不敢往前做想做的事,她侃侃而談地說「即便外界對你不友善,但這是以你為主的世界,不用去附和/討好他人」,直到到近幾年她才慢慢深入自己感受,明確知道「我」是什麼,在什麼樣的狀態裡覺得舒服,勇敢踏出每一步,把過去的自己,再撿回來。

唯一能做的Be Myself!把自己拉回當下,過去的都無法改變

在眾口鑠金的演藝圈,談及如何將真實的自己與大眾形象取得平衡點時,郭雪芙以「苦盡甘來」形容了演藝生涯,無論是初次見面或是螢光幕前,大家一定會留下既定印象,她認為有些事無法控制,唯一能做的就是「Be Myself」,任何時候做自己,時時刻刻提醒著,把自己拉回當下,以前的事都過去了,未來的事擔憂也沒用,現在的郭雪芙經歷風風雨雨後,選擇回歸內心的本質感受,用這些經驗壯大自己的內心,才能一直往前,對生活抱有期待感!

You should proud of yourself!

日前飛往英國倫敦留學的郭雪芙,從一位缺乏安全感和自信的女生,過程中慢慢找尋到「自我肯定、認同自己」的價值,她分享著,我們太常去看否定、負面的消息,在英國讀書時,朋友堅定地告訴她「You should proud of yourself」,從那刻起才開始意識到「OK,I should proud of myself」生活要多稱讚自己,替自己感到驕傲。

人生多多少少會經歷無助的時刻,訪問進入尾聲,郭雪芙露出溫暖的語氣說道「這世界上最重要的是自己,先把自己照顧好,才能有餘力去照顧身旁的人,希望大家看完《擁抱過去的我》能慢慢找尋到屬於自己的方式,療癒自己。」

