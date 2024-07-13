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郭雪芙首本文字療癒書　「先把自己照顧好，才能有餘力去照顧身旁的人」

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文／妞新聞

出道邁向第16年的郭雪芙，把演出人物一字排開，各個形象鮮明又飽滿，從偶像劇《真愛找麻煩》的黑道千金、爆紅台劇《我們不能是朋友》周惟惟，一路到《華燈初上》酒店小姐及《此時此刻》的單親媽媽按摩師，光看外表會以為「郭雪芙」是很高冷的女明星，近距離接觸後，從她的舉手投足之間，感受到眼前的女明星，反倒像是朋友般貼近地、真誠地分享生活瑣事，這次許久沒在螢幕前亮相，選擇用不同的身份，來詮釋郭雪芙不一樣的人生！

把人生形容成生存遊戲，那麼擁有3個戰友

▲郭雪芙。（圖／IG@aohsuehfu，下同）

從模特兒到女團、演員、廣告代言，每一關都要擋住安全感和沒自信的攻擊，防禦各種流言蜚語，郭雪芙把人生形容成生存遊戲，自信喊道擁有3個戰友角色「內心沒安全感沒自信的我、工作以外愛打電動吃美食做自己的我、大家看到的廣告中螢幕上角色裡的我」，出道邁向第16年，她認為現在能走到這關，最重要的是「挖掘自己的內心，尋找憤怒的來源」，回看每個階段都是被經紀人、工作推著走，現在能努力克服人群恐懼及訪談障礙，不知不覺也累積了不少經驗值和戰鬥值。

演員探索各種角色，打開人生的另一個開關

在戲劇領域裡交出漂亮成績單的郭雪芙，回想起過去在外地拍戲雖然辛苦，但這些經驗讓她了解如何做好一名演員，漸漸地打開了自己喜歡演戲的開關，訪問時她侃侃而談地分享「其實我不一定要是女主角，只要覺得故事或角色有趣也想試看看」，在《華燈初上》王愛蓮／愛子Aiko及《此時此刻》楊蒨蒨的角色，兩者皆一改過往螢幕前光鮮亮麗的形象，挑戰飾演酒店小姐及社會底層人物，王愛蓮、楊蒨蒨成了郭雪芙心中，最能激起勝負心的角色代表。

受過傷的「貓咪」是最好的形容！

如果要用動物來形容郭雪芙，妞編輯想「貓咪」會是最貼切的代表！個性略帶傲嬌害羞，受過傷害才渴望被世界疼愛和理解，卻又不想違背自己想法刻意討好任何人。多年前郭雪芙上心靈課程時，老師看著她說道「我看到的是妳在保護自己，內心卻是受傷、充滿刺的狀態」，這句話瞬間戳破情緒，她以「堅強外殼瞬間被戳了一個洞慢慢碎裂，非常赤裸」形容著，自己都不了解自己的心理狀態，老師竟然能一眼看出所有情緒。

Review我的過去，這些年心理狀態很不平靜

「過去的我把自己包覆在一個黑暗空間裡，不是不能出來，而是不想出來，待在那個空間裡才能保護自己⋯⋯」對郭雪芙來說，選擇撰寫《擁抱過去的我》療癒書籍，除了是Review自身的演藝經歷、打開心房與外界分享，也是學習如何將過去的自己撿回來，訪問時她坦率表示「雖然工作上外表光鮮亮麗，但這些年其實處在一個相當不平靜、不平穩，沒有自信的負面狀態」。

不管世界長什麼樣子，都從自己開始

剛加入對演藝圈生態懞懂，掐著大腿也要逼自己前進！郭雪芙Review這些風風雨雨的過程，以前或許害怕別人的眼光，怕自己失敗，不敢往前做想做的事，她侃侃而談地說「即便外界對你不友善，但這是以你為主的世界，不用去附和／討好他人」，直到到近幾年她才慢慢深入自己感受，明確知道「我」是什麼，在什麼樣的狀態裡覺得舒服，勇敢踏出每一步，把過去的自己，再撿回來。

唯一能做的Be Myself！把自己拉回當下，過去的都無法改變

在眾口鑠金的演藝圈，談及如何將真實的自己與大眾形象取得平衡點時，郭雪芙以「苦盡甘來」形容了演藝生涯，無論是初次見面或是螢光幕前，大家一定會留下既定印象，她認為有些事無法控制，唯一能做的就是「Be Myself」，任何時候做自己，時時刻刻提醒著，把自己拉回當下，以前的事都過去了，未來的事擔憂也沒用，現在的郭雪芙經歷風風雨雨後，選擇回歸內心的本質感受，用這些經驗壯大自己的內心，才能一直往前，對生活抱有期待感！

You should proud of yourself！

日前飛往英國倫敦留學的郭雪芙，從一位缺乏安全感和自信的女生，過程中慢慢找尋到「自我肯定、認同自己」的價值，她分享著，我們太常去看否定、負面的消息，在英國讀書時，朋友堅定地告訴她「You should proud of yourself」，從那刻起才開始意識到「OK，I should proud of myself」生活要多稱讚自己，替自己感到驕傲。

人生多多少少會經歷無助的時刻，訪問進入尾聲，郭雪芙露出溫暖的語氣說道「這世界上最重要的是自己，先把自己照顧好，才能有餘力去照顧身旁的人，希望大家看完《擁抱過去的我》能慢慢找尋到屬於自己的方式，療癒自己。」

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Niusnews妞新聞, 郭雪芙, 擁抱過去的我, 閱讀

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