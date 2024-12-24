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《酒醉羅曼史》金世正背Longchamp包出鏡率超高！質感竹節扣搭多變背法

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記者鮑璿安 ／綜合報導

韓星金世正主演的新劇《酒醉羅曼史》創造話題，而當中的穿搭造型也是看點之一，她在劇中飾演酒類公司銷售女王蔡詠珠，出現不少的上班族日常穿搭非常值得大家參考，出鏡率很高的Longchamp Roseau 手提包，更是金世正在私服和戲劇中都很愛的款式。

▲▼ 金世正 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／品牌提供）

▲ 金世正在《酒醉羅曼史》飾演酒商業務，搭配出鏡率很高的Longchamp Roseau 手提包。（圖／品牌提供）

金世正在《酒醉羅曼史》飾演酒商業務，穿搭多以襯衫、背心和俐落褲裝為主，是非常日常的搭配。而包款選擇方面也偏向簡約設計，在第四集中她斜背一款黑色 Roseau 手提包，精緻牛皮包身上點綴著金屬竹節扣，顯得格外有辨識度，另外也換上了白紙色 Roseau，可調節肩帶設計變化肩背方式，而兩側的扣飾更可通過開合，從水桶包廓形變得纖細俐落不少。

▲▼ 金世正 。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP ROSEAU系列 手提包S (白紙色) 。（圖／品牌提供）

更多包款推薦】

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦拿下Tory Burch包袋及鞋履系列代言人。（圖／品牌提供）

Tory Burch包袋及鞋履系列代言人宋雨琦這次演繹了迷你MARSHMALLOW抓皺包款，以90年代復古造型搭配浮雕雙T Logo為搶眼裝飾。另也背上KIRA菱格紋縫線單肩包，亮麗的銀色光澤感包身很有Y2K的女團風格，配合宋雨琦的鏡頭表現力，和品牌風格不謀而合。

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲迷你MARSHMALLOW抓皺包款。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲KIRA菱格紋縫線單肩包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

金世正, 酒醉羅曼史, 穿搭, 韓劇, 手提包

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