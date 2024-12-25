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9m88樂接代言自稱「眼鏡小天才」　網讚：太有氣質了

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▲▼9m88樂接代言自稱「眼鏡小天才」 。（圖／品牌提供）

▲9m88接下日本眼鏡代言，拍攝廣告和狗狗開心互動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

眼鏡早就不只是矯正視力的工具，挑對眼鏡和整體造型搭配，更是一種時尚態度，日前9m88在IG上Po了一張眼鏡人照片，自稱自己是「眼鏡小天才」，網友紛紛狂讚：「好有氣質」、「你戴眼鏡真好看」、「我也跑去配了一副」，看來她不僅是靈魂歌姬，更是帶貨達人。

▲▼9m88樂接代言自稱「眼鏡小天才」 。（圖／品牌提供）

▲OWNDAYS 眼鏡，3,490元。

穿著厚重衣物的秋冬更需要小物配件為整體造型加分，而眼鏡就是一款好搭的單品，來自日本的OWNDAYS特別邀來9m88擔任代言人，為新推出的AIR Ultem系列超輕鏡框注入更多音樂與時尚元素，讓你只要一只眼鏡就能展現自信的生活態度。

▲▼9m88樂接代言自稱「眼鏡小天才」 。（圖／品牌提供）

▲新型態眼鏡強調輕量且舒適性強。

隨著「Office Siren」穿搭風潮興起，就算沒有近視，也要戴上一副眼鏡才算時髦。OWNDAYS推出的AIR Ultem系列超輕鏡框，使用與醫療器具同等級的高彈力性Ultem材質製成，即使踩壓也不容易損壞；強調輕量、柔韌與高舒適性，不僅是佩戴舒適，同時不失時尚感。

很多人都覺得戴眼鏡會降低顏值，其實只要注重妝容細節，即便戴著眼鏡也可以讓眼睛超有神，打造出另一種氣質知性美。眼鏡妝容的重點應該放在眼妝，首先睫毛一定要夾翹，接著將睫毛刷出根根分明的纖長睫毛，拉長眼睛的縱幅，另外眼線如何化也充滿學問，像是鏡框較粗，眼線就可以畫粗一點，若是鏡框較細，眼線較適合精緻的眼線，才能看起來更為協調。

推薦單品

▲▼9m88樂接代言自稱「眼鏡小天才」 。（圖／品牌提供）

▲J-LIN 四段溫控3D翹睫燙器，1,390元。

玫瑰金搭配白色霧面機身，握把設計上精算大小適中方便抓握，更好調整方向符合睫毛各種角度，輕鬆對抗軟塌睫毛，滿足使用者想要塑造的各種捲翹度。

▲▼9m88樂接代言自稱「眼鏡小天才」 。（圖／品牌提供）

▲KISSME花漾美姬 細睫控360°零死角防水睫毛膏EX 01黑，439元。

輕鬆刷出根根分明的纖長睫毛，連眼尾難刷的細小睫毛膏不放過。

關鍵字：

眼鏡, 9m88, OWNDAYS, 時尚, 穿搭

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