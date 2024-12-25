盤點孫藝真的溫柔系髮型！現身力挺玄彬新片的柔順黑長髮引討論

▲孫藝真。（圖／取自孫藝真ig、TVN）

圖文／CTWANT

韓國女星孫藝真以清新自然的形象與精湛的演技擄獲了無數粉絲的心，19日她更特別出席老公玄彬最新電影《哈爾濱》的首映，大方上台接受採訪，還甜喊：『老公！加油！』小女人的溫柔形象真的讓大家融化，而她一頭柔順的長黑髮也引發討論，網友留言寫下：『完全是賢內，不搶老公的風采，以低調黑色服裝親民又柔美的頭髮現身。』

▲孫藝真驚喜現身玄彬新戲首映會。（圖／取自TVDaily）

孫藝真不僅在影視作品中光芒四射，平日的髮型更成為許多人效仿的典範。孫藝真的髮型之所以能成為眾人追隨的潮流，不僅在於她天生的美貌，還在於她對細節的講究。從髮色的選擇到造型的細膩處理，她總能掌握「自然感」與「精緻度」的平衡。以下為孫藝真歷年來的髮型盤點，從長髮飄飄到俐落短髮，每款造型都完美展現了她的不同魅力。

▲玄彬、孫藝真。（圖／取自孫藝真ig、TVN）

1. 經典飄逸長直髮

孫藝真以一頭順滑的黑色長直髮奠定了「清純女神」的形象。這款髮型簡單卻不失優雅，搭配她柔和的五官，流露出自然純淨的氣質。無論是19日在記者會現場的髮型，或是在經典熱播韓劇《夏日香氣》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，這款髮型都讓人過目難忘。

想要擁有這樣的柔順直髮，又要帶點自然的彎度，其實很重要的就是養好髮質，一款柔順的髮品打底很重要，styletc小編推薦給妳小編自己很喜歡的品項，就是為慶祝品牌成立60週年上市的KÉRASTASE巴黎卡詩全新升級的奢光小金油金緻柔馭山茶花鎏光露，擦在乾髮上，可以讓髮中到髮尾的部分立馬絲滑柔順，而且提升光澤度很厲害！

▲KÉRASTASE巴黎卡詩全新金緻柔馭山茶花鎏光露75ml／2,600元；KÉRASTASE巴黎卡詩全新金緻柔馭山茶花鎏光露填裝瓶75ml／1,950元。（圖／黃筱婷攝）

尤其是像孫藝真那種黑髮，如果沒有亮澤度就會很枯燥的感覺，這瓶奢光小金油添加山茶花精萃，融合南非漆樹果油和摩洛哥堅果油等成分，讓頭髮隨時亮起來、髮質養起來。香氣上，由法國調香大師Nicolas Beaulieu精心調製，前調為柑橘、小蒼蘭與紫羅蘭的清新香氣，中調為雪松的木質溫暖，基調則融合檀香與麝香。

▲KÉRASTASE巴黎卡詩全新金緻柔馭山茶花鎏光露75ml／2,600元；KÉRASTASE巴黎卡詩全新金緻柔馭山茶花鎏光露填裝瓶75ml／1,950元。（圖／黃筱婷攝）

▲為了落實永續，這次首次將產品內瓶採永續可重複填裝式設計，外部玻璃瓶身由30%回收玻璃製成，厚度減少50%，重量減輕24克；填裝瓶身則100%採用PCR回收再生塑膠。KÉRASTASE巴黎卡詩全新金緻柔馭山茶花鎏光露75ml／2,600元；KÉRASTASE巴黎卡詩全新金緻柔馭山茶花鎏光露填裝瓶75ml／1,950元。（圖／黃筱婷攝）

2. 微捲浪漫長髮

在多部愛情劇中，孫藝真選擇了大波浪捲髮，增添了成熟與女人味。例如在《愛的迫降》中，她的鬆散大捲髮為角色增添了浪漫與溫暖感。這款髮型搭配低調的髮色，如深棕或巧克力色，更讓她顯得知性又迷人。

▲韓劇《愛的迫降》為玄彬與孫藝真的定情之作。（圖／取自孫藝真ig、TVN）

想要在今年聖誕跨年的時候造型一下孫藝真的經典破浪空氣捲？那妳一定要使用Dyson全新Airwrap i.d.TM智能多功能造型器，一機在手，就能輕鬆打造漂亮的唯美氣質捲！高科技還能連接MyDyson APP配合個人需求，輸入髮質狀況及理想造型期待，高智能定制造型流程，無需依賴高溫即可完成吹乾、順直、捲髮等專屬造型。

▲Dyson Airwrap i.d.TM智能多功能造型器也配備了6款造型配件，其中有附上一款全新錐形髮捲，造型時能貼近髮根，並讓長髮均勻纏繞，打造更加清楚的捲髮線條，而上緊下鬆的特殊設計，會讓捲髮更自然蓬鬆也能更加持久！Dyson Airwrap i.d.TM智能多功能造型器（附帶六個配件）／17,600元。（圖／品牌提供）

3. 俏麗中短髮

中短髮讓孫藝真多了一份俐落的氣質。記得剛生完小孩有一段時間這樣的髮型也展現了她的可愛俐落氣質，她會選擇內彎的中短髮造型，簡潔中帶著甜美，非常適合她清新的個人風格。這款髮型特別適合職場女性參考，既不會過於刻板，也能輕鬆打造專業形象。

想要擁有一頭俐落直髮，好的吹風機一定是必備工具，小編推薦給妳容易吹整出一頭空氣髮的飛利浦全新「BLDC高速負離子護髮吹風機」，結合高速無刷馬達技術與優雅玫瑰金外型，除了打造快速乾髮的感受，裡面的水離子雙重護理技術，能減少毛躁，深層滋潤髮絲，並搭載智能溫控技術溫柔呵護頭皮，全面守護妳的秀髮健康與光澤。讓妳輕鬆完成造型，展現柔順亮麗的秀髮！

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3. 自然凌亂髮髻

孫藝真在多次公開場合中以低髮髻造型亮相，展現了自然隨性的魅力。她喜歡將髮絲留有一些鬆散的層次，搭配低調的髮飾或耳環，既優雅又不顯過於正式，非常適合婚禮或晚宴等場合。

4. 瀏海百變造型

孫藝真對瀏海的運用也非常靈活。她偶爾會搭配法式輕薄瀏海，增添少女感，而全梳的露額髮型則讓她顯得更加幹練與大方。這種百變的瀏海搭配讓她無論是在紅毯上還是日常街拍中都能輕鬆駕馭。

像要髮型尤其是瀏海擁有蓬鬆感，還有就是前面髮根不要因為年紀變稀疏、或是髮際線往後移，這時候養髮就非常重要，尤其是每天使用的洗髮精更是要好好嚴選！

像是The Body Shop全新升級薑根鏗活洗護髮系列就非常適合使用，成分包括透過社區公平貿易取得的馬達加斯加薑根精油，滋養頭皮，還能提升髮質感。

The Body Shop今年更特別推出的聖誕自組禮盒，讓每位顧客能夠根據自己的心意，選擇喜愛的產品創造專屬自己的聖誕禮物，不論自用或送禮，絕對都是聖誕節最佳的選擇！

▲The Body Shop全新升級薑根鏗活洗護髮系列。（圖／品牌提供）

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