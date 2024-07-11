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營養師教你剷平高體脂：7成飲食搭配3成運動超重要

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▲▼營養師教你剷平高體脂。（圖／Unsplash）

▲高體脂也容易影響體態。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人三餐不定時加上不良飲食習慣，不少人都有體脂肪和內臟脂肪過高的問題，別以為看起來瘦就和脂肪過高扯不上關係，營養師夏子雯指出，體脂肪超標容易影響體態，而內臟體脂過高則會影響健康狀況，一定得留意！

營養師夏子雯表示，正常的人體中約有 1/4 是由皮下及內臟脂肪組成，負責維持器官穩定及保護內臟，但是時常外食的大家，因為餐點油脂、澱粉量太高，又愛喝含糖飲料，就容易造成體脂肪和內臟脂肪過高的困擾。

▲▼營養師教你剷平高體脂。（圖／Unsplash）

▲常吃速食恐增加代謝症候群風險。

她指出，成年男性體脂肪率超過 25%、成年女性超過 30%，就代表肥胖，當體脂肪率過高，容易影響體態，而內臟脂肪指的就是環繞在腹腔以及腸胃周圍的脂肪，負責保護和支撐與固定內臟，正常的內臟脂肪數值男性4~6，女性則為2-4。

若數值落在10-14可能有脂肪肝、超過15以上則為危險，需趕快減重，營養師夏子雯也提醒，超標的內臟脂肪會分泌許多發炎細胞，增加代謝症候群的風險，進而影響健康狀況。

如何剷除擾人的皮下脂肪？營養師強調，最重要的是7成飲食控制搭配3成運動，別忘了運動完半小時內要好好補充蛋白質，維持肌肉量。平時建議選擇原型食物、少點加工調味、油膩的湯品，都是遠離體脂肪和內臟脂肪的好方法。

關鍵字：

體脂肪, 內臟脂肪, 減重, 營養師, 健康

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