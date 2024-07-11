fb ig video ETtoday search mobile

水一定要喝足！營養師點名「4種人」要小心　恐是腎結石高風險群

>

▲▼營養師點名「4種人」，小心腎結石上身 。（圖／Unsplash）

▲每天的飲水量一定要喝足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

到底怎麼吃才健康？營養師高敏敏分享，專家當久了，常聽到一些關於營養的都市傳說，像是結石患者應避開高鈣食物，她指出其實足夠鈣質反而可以降低人腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石發作，她更點名有4種人是腎結石高風險群，必須要注意。

#水分攝取不足

營養師高敏敏分享，如果沒有特殊疾病，建議每天至少喝1500-2000cc的水，當天氣較炎熱時，更是要提高喝水量。

▲▼營養師點名「4種人」，小心腎結石上身 。（圖／Unsplash）

#肥胖者

體重、BMI、腰圍增加等肥胖者與腎結石息息相關，因此平日養成健康飲食習慣很重要。

#飲食不均衡

高敏敏指出，有的人只攝取特定的飲食，或是常常吃高鈉高糖、高草酸鹽、高蛋白等食物，以上狀況都容易提高腎結石機率。

#家族或個人病史或其他疾病

▲▼營養師點名「4種人」，小心腎結石上身 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

若家族有人罹患腎結石，其他家族成員機率比一般人高，或有其他身體其他疾病的人 ，也可能引發腎結石。而到底該怎麼吃，才能預防或改善腎結石呢？高敏敏建議如下：

1.吃夠鈣質，每日1000mg

足夠的鈣質可以降低人體腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石復發，像很多人擔心體內形成草酸鈣，進而減少鈣質補充，其實平常攝取足夠的鈣質，才能預防或改善結石問題。

2.喝夠水，每日2500cc

大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沉澱，避免過度濃縮，建議每日補充2500cc的水分，除了增加排尿量，也能幫助新陳代謝。

3.補充適量植物蛋白、減少動物蛋白

動物性蛋白質吃過多，易使尿鈣濃度上升，建議可以適當地以豆製品或其他高植物性蛋白，來取代部分紅肉攝取，像是黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等，都是很不錯的植物性蛋白。

關鍵字：

腎結石, 飲食習慣, 預防, 營養師, 專家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克 Melody：別焦慮！人生當中容錯率比想像高很多　 特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組 洗臉洗錯難怪皮膚差！皮膚科醫師曝「正確清潔」7大關鍵 王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑！帥揹小CK環保皮革包挺永續時尚 浪琴復刻飛行錶「鈦」輕盈　枕形錶殼、溝槽錶圈辨識度百分百 把握生理期！營養師傳授「經期前後瘦身法」　這樣吃瘦超快

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面