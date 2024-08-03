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告別多巴胺！2024春夏鬆弛感「Clean Fit」崛起　基本款單品成衣櫃主流

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文／美人圈

穿搭不僅是個人外貌和風格的體現，更是一種生活態度和個性的展示。告別繽紛的多巴胺穿搭，2024年時尚圈吹起了鬆弛感、老錢風和「Clean Fit」穿搭風潮，不僅簡潔俐落、日常通勤也合適。這次帶你認識Clean Fit風格，喜歡從容時尚的你絕對不能錯過！

「Clean Fit」是什麼？

Clean Fit的風潮早在2023年末就已默默開始流行，到了2024年熱度更甚。Clean Fit單就字面上意思來看，指的是乾淨、合身的穿搭風格，沒有搶眼的Logo與複雜的設計，這種風格在當代忙碌的都市生活中，受到追求效率的年輕人喜愛。不同於老錢風的繁複和高貴，Clean Fit強調的是「少即是多」，即用最簡單的元素達到最佳的效果。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Clean Fit風格在2023年末就默默流行。（圖／IG@Rosé）

「Clean Fit」火紅原因

因應近年來環保趨勢，我們不需要為了跟上流行而大量購買新單品，擔心潮流過後被遺忘在衣櫃角落。Clean Fit的穿搭要點本就是利用經典單品搭配永不過時的風格！與過去流行的多巴胺和Y2K風潮相比，Clean Fit穿搭不會像Y2K那樣考驗審美觀、場合和身材限制，主打簡單搭配就能穿出時尚感。Clean Fit強調的合身剪裁對各種體型都十分友善，不用擔心暴露身材缺點，非常適合穿搭新手。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Clean Fit穿搭要點是利用經典單品搭配永不過時的風格。（圖／IG@camille_pidoux）

「Clean Fit」穿搭關鍵單品

Clean Fit風格的特點是簡潔、注重細節和經典。利用中性、低飽和色彩及乾淨的線條，創造整體精緻美感。常見的搭配單品包括丹寧、襯衫、背心、西裝褲、單色T恤、西裝外套、合身外套、棒球帽、腰帶和輕巧鞋款等。這些單品比起快時尚的搶眼設計感，更強調剪裁與細節質感。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲白T、牛仔褲與輕巧鞋款都是關鍵單品。（圖／IG@Rosé）

Clean Fit vs. 老錢風

Clean Fit與老錢風看似相似，但兩者最大差異在於Clean Fit講求日常實際穿搭，而老錢風則帶有奢華感。剛開始嘗試Clean Fit穿搭的朋友可以先購入經典百搭的基礎款單品，如白T、襯衫、牛仔褲等，這些選擇不強調奢華感，只要穿著感覺舒適即可。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Clean Fit講求日常穿搭、老錢風則帶有奢華感。（圖／IG@heloise.guillet）

「Clean Fit」穿搭技巧

1.低飽和配色：

採用大面積的低飽和配色是Clean Fit穿搭的第一步。常見色彩包括黑色、白色、灰色和米色等中性色調，這些色彩不僅能營造清爽俐落感，還易於搭配其他服飾。

2.簡潔設計：

簡潔和無浮誇Logo的設計，也是Clean Fit的特點之一，所以避免使用浮誇、繁雜、大面積的老花圖案，才能使整體造型更加純粹和時尚。

3.合身剪裁：

重點在於服裝版型合身且舒適，過大或過小的尺寸都會影響效果。重點在於穿出舒服和可持續的造型，這才是Clean Fit的精髓。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲穿出舒服和可持續的造型才是Clean Fit的精髓。（圖／IG@Gigi Hadid）

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Clean Fit穿搭。（圖／IG@camille_pidoux、@Krystal）

善用鞋包打造專屬氛圍感

雖然Clean Fit講究精簡，但其實鞋子、包包及飾品的搭配，對於整體風格的定調也相當重要。我們可以在鞋子或配件上利用小占比的跳色，在簡約氛圍中找到屬於個人的特色。

 ▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲善用鞋子、包包搭配打造專屬氛圍感。（圖／IG@Krystal）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, Clean fit, 鬆弛感, 穿搭

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