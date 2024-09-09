「男友腮紅」是什麼？畫法技巧公開臉瞬間變小　方圓臉超適合

文／美人圈

男友腮紅（Boyfriend blush）是什麼，你聽過嗎？腮紅畫的好，不僅有效增添氣色，更能使臉型變小變精緻，近期在國外流行起「男友腮紅」，更貼近人本身從裡到外有自然紅暈的樣子，讓腮紅變得更自然日常，宛若天生好氣色！此外，男友腮紅的畫法也更友善臉型較長、中庭較長的人，到底男友腮紅是什麼、該怎麼畫、有哪些技巧，趕緊往下一探究竟！

男友腮紅是什麼？

男友腮紅指的是男生在長時間運動後臉頰出現大片自然紅暈血色的狀態，雙頰透著自然紅暈感，給人充滿朝氣的感覺！而「男友腮紅」來自Tik Tok彩妝師Mallory Osses，也明確指出這並非是全新的畫腮紅技巧，但因精準描述出運動後的朝氣紅暈感如同男友運動後的樣子，而使男友腮紅（Boyfriend blush）這個詞爆紅。

▲男友腮紅（Boyfriend blush）這個詞爆紅。（圖／IG@laka.official，下同）

彩妝師Mallory Osses解說男友腮紅

男友腮紅跟一般腮紅哪裡不一樣？

說到腮紅，我們更習慣將腮紅畫在高於顴骨、不低於鼻翼的區塊，甚至不少人會直接畫眼下腮紅、橫過鼻樑的腮紅，使雙頰變得有向上澎潤感，讓臉型變小。不過，男友腮紅的位置是在顴骨下方一些些，由臉部中心慢慢向上一點點、向外、向耳朵暈染開，畫出來的感覺更加日常，貼近人體自然有氣色時的位置。

男友腮紅跟一般腮紅差異

男友腮紅技巧

1.適合「日常」感的顏色

前面提到男友腮紅靈感來自「運動後」，臉上出現的大片自然紅暈，因此在腮紅選色上也當然是往這樣日常、如同本身肌膚會透出的方向去選。更推薦自然清新的粉嫩橘粉色為主，可帶有細緻低調的光澤，呈現宛若天生肌膚的光感，除了粉質腮紅，腮紅液、腮紅膏、有顏色的水光棒都很適合，但不推薦亮度很高、有高調光感的腮紅。

2.面積要大，縮短中庭有感

彩妝師Mallory Osses指出，男友腮紅的範圍要大！將腮紅上在顴骨下方後，開始延伸到臉頰下額骨與耳朵的方向，太陽穴也可補一些，更能創造在陽光下運動的活力感！因面積大、向耳朵處暈染開，整體非常適合臉型偏長、中庭偏長的人，瞬間臉變短變小，老氣不再超顯嫩。尤其是覺得「腮紅橫過鼻子」的畫法過度可愛的人，男友腮紅更適合你。

掌握到最近國外討論度極高的男友腮紅的重點與技巧後，以下盤點2024腮紅新品推薦！

香奈兒 輕霧持色腮紅

全新腮紅駕到！質地特殊，乍看是粉狀質地，但上臉後立刻轉為奶霜質地，以絲絨質感霧光提亮、修飾臉龐，而奶霜質地更兼顧了服貼度與自然感，各式肌膚、底妝類型都超適合，操作上也非常簡單，只須用指腹沾取並直接塗抹臉頰，慢慢塗勻即可，更可透過多層堆疊變化出最適合自己的顏色。

▲香奈兒 輕霧持色腮紅，NT$1,950。（圖／香奈兒）

DIOR迪奧 超完美雙色頰彩盤

一口氣擁有霧面與高光妝效！創新粉體添加凝露，使質地更加柔軟滑順，細緻的珍珠光澤能完美融入肌膚，宛如第二層肌膚般輕盈舒適，一盤即可打造絕佳好氣色。霧面粉體蘊含純淨色彩粒子，輕輕一刷即飽和顯色；高光粉體則加立體珠光粒子，能完美折射光線，使輪廓更顯立體，無論單用或疊加都適合，一盤可好幾用啊！

▲DIOR迪奧 超完美雙色頰彩盤，NT$2,100。（圖／DIOR）

SUQQU 晶采柔艷頰彩

漸層改成對角線啦！鼎鼎大名的SUUQU腮紅迎來重大更新，不僅漸層方向調整，更將粉體大調整，採用「無油配方」取代傳統配方中含大量的油散發光澤的妝效，粉體與粉體之間不會因為油分而相互黏著吸附，更能輕鬆暈染開來，展現空氣般的柔軟鬆弛感，輕易展現如同偽素顏的自然血色感。

▲SUQQU 晶采柔艷頰彩，NT$2,200。（圖／SUQQU）

BOBBI BROWN 七夕情人節限量彩妝 愛戀銀河系列 金緻漸層絢光腮紅

迎接七夕情人節，BOBBI BROWN以牛郎與織女每年在銀河間相見的「銀河」為靈感推出一系列限定系列！其中腮紅部分，推出兩款不挑人的實用色，更一盤融合絕美漸層三色，單擦或混刷都漂亮，輕鬆創造高層次精緻紅暈光澤，粉質細膩服貼、光澤不顯毛孔，雙頰澎潤感秒出現。

▲BOBBI BROWN 七夕情人節限量彩妝 愛戀銀河系列 金緻漸層絢光腮紅，NT$2,200。（圖／BOBBI BROWN）

Dolce & Gabbana Beauty 天生美膚超持色眼頰兩用彩盤（腮紅色）

奢華精品美妝Dolce & Gabbana推出新系列彩妝！在2024下半年帶來全新優雅氛圍妝容，透過宛如原生肌膚的腮紅與修容展現自然優雅氛圍，搭配輕盈透亮的自然感底妝，更顯肌膚原生光澤。實用的兩用彩盤採用義大利天然植萃配方，改善皮膚屏障並幫助保持皮膚水分，低調的霧面質地，輕輕一刷展現優雅自然的偽素顏妝效。

▲Dolce & Gabbana Beauty 天生美膚超持色眼頰兩用彩盤（腮紅色），NT$1,700。（圖／Dolce & Gabbana Beauty）

innisfree 自然圓形腮紅

雪紡般的超輕盈粉體！這塊非常適合新手，粉體極致輕盈、輕柔撫平毛孔，宛若為肌膚開了一層自然的柔焦濾鏡，還能層層疊加暈染、不怕結塊，不論怎麼刷都不失手，可無腦使用！其中#02烤奶杏是非常自然的偽素顏腮紅色，單擦或疊加都適合，輕鬆閉眼入啊！

▲innisfree 自然圓形腮紅，NT$480。（圖／innisfree）

ETUDE 愛戀頰心光感腮紅

少女心大噴發的夢幻聯名！ETUDE攜手南韓小眾設計師品牌Bloomingtale聯名推出浪漫輕甜的「Pink Shy Collection」，Bloomingtale以夢幻造型的設計風格擄獲年輕女孩的芳心，更是多位韓女星在演唱會、日常喜愛穿著配戴的設計師品牌！此次聯名系列包裝注入可愛的貓咪、蝴蝶結緞帶和貝殼珍珠等元素，其中腮紅更推出全新限定包裝和三款限定色號，輕輕刷上宛如天生般自然紅潤的少女嫩感。

▲ETUDE 愛戀頰心光感腮紅，NT$320。（圖／ETUDE）

heme 特調腮紅

推出新色啦！heme這款被譽為超高CP值腮紅，粉體經多道研磨工法製成，粉質細膩綿柔，如絲綢般滑順，暈染度大幅提升，能完美貼合肌膚，創造出零粉感原生腮紅，此次新色更以輕柔明亮的粉紫色系延伸，有效校正膚色、修飾暗沉，打造白裡透紅的好氣色，#07為淡雅高級的薰衣草色，去黃能力強，紫色調與亞洲肌膚自然融合，展現健康紅嫩感；#08號為淺粉色調，膨脹色系提亮膚色，增加臉部立體度，打造白皙膨潤肌。

▲heme 特調腮紅，NT$300。（圖／heme）

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