第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

心理測驗總是可以反應出人最真實的慾望與心態，而最近的你最需要什麼呢？以下這張圖直覺看到的東西，可以測出目前已經具備的能力，以及心中渴望的目標。

Q：第一眼看到的是什麼？

A.大海

B.兩個人

C.酒杯

D.山石

A.大海

你的心胸就像是大海一樣寬廣，渴望未知的世界，現在正經歷人生的波瀾，但每一次的潮起潮落都可能是讓你學會駕馭生活的風帆，但最終浪始終會平靜，你也會找到自己專屬的港灣，面對接下來的挑戰更能輕鬆駕馭。

B.兩個人

你是一個極其重視人際關係的人，正處於需要伴侶支持的階段，有人一起並肩同行可以走得更長久，共創美好的將來與回憶，未來你很有機會遇到這樣的對象，是你人生中寶貴的財富，帶給你滿滿的力量與好運。

C.酒杯

你現在可能正在尋找放鬆與享受生活的時刻，而其實生活中有很多壓力與挑戰，當度過這些門檻之後，可以適時地為自己舉杯慶祝，這是你努力得來的成果與認可自己的方式，千萬不要吝嗇讚美。

D.山石

你是一個堅韌不拔的的人，面對困難從來不會輕易放棄，只要持之以恆再險峻的山峰都會被征服，而你的毅力與決心都是通往成功路上的基石，幫助你無畏前行，輕鬆征服所有的難題。