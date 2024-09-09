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星巴克9／9起17款飲品買一送一　今喝星冰樂爽賺一杯

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克今推買一送一，有4款星冰樂可選擇。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

又到了周一星巴克優惠日，星巴克今（9／9）起一連兩天，推出店內17款指定飲品買一送一優惠，其中有包含4款星冰樂、2款新沁爽、冷萃咖啡等，讓大家在破30度高溫的秋季，也能帶來一絲清涼感受。

星巴克9／9、9／10連續兩天推出「抓住夏天的尾巴 指定品項好友分享日」活動，優惠期間從早上11點到晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

優惠品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡（含特選）、鹹焦糖風味那堤（含特選）、芝麻瑪奇朵（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、芝麻抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、焦糖星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

此外部分門市不提供此優惠，包括松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 星冰樂

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