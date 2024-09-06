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2024下半年新款跑鞋！北臉超美克萊茵藍、NB彈力大厚底　超慢跑也能穿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著新起的超慢跑運動，就算在家跑步也要一雙好跑鞋保護雙腳，2024下半年新款跑鞋，編輯幫你挑好了！

無論你是喜愛在外奔跑享受暢快淋漓，或是想跟上新興的慢跑熱潮，都需要一雙舒適又好穿的跑鞋保護雙腳，讓運動的習慣能更長久，本篇編輯為大家精選了多款跑鞋，有超美色系、Q彈大底，還有可以跑步的涼鞋款式可以選擇。

adidas ULTRABOOST 5

許多跑者都有一雙的adidas ULTRABOOST，在今年度推出新一代ULTRABOOST 5，鞋身延續經典元素，中底運用新一代LIGHT BOOST™ 2.0中底，在保留原先回彈腳感的同時，也減輕了整雙鞋的重量，是很經典又不出錯的跑鞋選擇。

The North Face Summit VECTIVTM Pro 2

The North Face本季實在太美了！選用被譽為世界上最美的藍色克萊因藍加持Summit VECTIVTM Pro 2 越野跑鞋，早先在歐洲UTMB大賽首度亮相，搭配VECTIVTM 2.0碳纖維承托板和發泡中底相結合，穩定性與推進效果都很好，鞋底有3.5mm深抓地紋，就算是喜歡難度較高的越野路跑也非常合適！

New Balance Fresh Foam X More v5

New Balance除了在復古運動鞋款上大受歡迎，跑鞋也持續升級，本季以厚底彈力、釋放壓力為概念，推出最新一代的Fresh Foam X More v5，將近5公分高的極致緩震Fresh Foam X中底，以及優雅流線的鞋型，很適合都會女性下班後的運動行程。

HOKA TECTON X 3

近年在戶外運動穿搭中有著一席之地的HOKA，推出專為越野競速而生的HOKA Tecton X系列，以地球板塊構造為設計靈感，運用平行雙碳纖維板的設計，雙層PEBA中底，輕量緩震並帶來絕佳回彈效果，針織短靴設計的鞋口設計，俐落時髦，也能在運動過程中防止碎石、沙土進入鞋內。

ASICS NOVABLAST 4 PARIS

專業運動跑鞋ASICS，為了本屆的巴黎奧運跑將激勵人心的陽光為設計靈感，透過明亮的色系展現運動的熱情，除了舒適緩震的大底之外，針織透氣鞋身也讓運動過程更加舒適，全系列鞋舌上都有靈感源自巴黎地鐵使用的「新藝術（Art Nouveau）」字型，突顯巴黎的藝術風情與文化底蘊。

TEVA Aventrail

跑步也能更清爽透氣！美國戶外品牌Teva在本季推出了全球第一雙越野跑涼鞋Aventrail鞋款，以專業跑鞋的動能設計涼鞋，鞋面搭配獨家科技W綁帶系統及高彈性針織網布，能讓涼鞋鞋型的前腳掌位置更加穩定，三點式織帶可依個人腳型隨時調整，可以隨意選擇要不要穿上襪子，很適合作為夏季跑步運動的新選擇。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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● 5個熱門戶外涼鞋品牌盤點：Teva、勃肯、Crocs…9款時髦推薦涼鞋一併整理給你

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 跑鞋, The North Face, adidas, New Balance, 超慢跑, 運動

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