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CASIO復古錶2000元有找　竟有藍牙還可計步

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▲▼CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲ABL-100WE系列是CASIO Vintage首次搭載計步與藍牙等功能錶款，ABL-100WE-1A款1,900元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本鐘錶品牌CASIO旗下Vintage系列以復古設計勾起錶迷童年回憶，吸引一票忠實擁護者，近來更結合高科技，首度推出復古外觀結合藍牙科技與計步器的ABL-100WE系列，可在LCD 螢幕上顯示當天累積的步數及目標進度圖表，而藍牙功能則能與智慧型手機配對，透過專屬應用程式CASIO WATCHES，可以自動校正腕錶時間，健康管理與實用資訊一手掌握。

▲▼CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲CASIO金色款ABL-100WEG-9A腕錶，2,800元。

CASIO Vintage新品ABL-100WE系列，以經典的方型錶殼搭配不鏽鋼金屬錶帶，共有2款不鏽鋼錶、金色或黑色鍊帶等4種款式，為男、女皆宜的復古錶款，更吸引人的是不鏽鋼原色錶款定價不到2,000元，相當親民。

▲▼CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲CASIO黑色面盤與錶帶款ABL-100WEGG-1B腕錶，2,800元。

向來繽紛多彩的Swatch，近期重回時尚經典，推出黑與白色的BIOCERAMIC WHAT IF?腕錶，擁有俐落時髦的方形錶殼，無論是休閒或正式場合搭配都能彰顯知性品味，除了為整體造型增添時尚感，此錶款具日期與星期顯示功能，更為實用。

▲▼CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲▼CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch推出黑與白色的BIOCERAMIC WHAT IF?腕錶，擁有俐落時髦的方形錶殼。（圖／翻攝swatch IG）

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