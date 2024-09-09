UNIQLO：C系列熱賣Top 5出爐！新設計師打造秋冬北歐極簡風重點搶先看

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO日前宣布英國設計師 Clare Waight Keller將接下品牌創意總監一職，在秋冬換季之際，品牌以「 Timeless Tones 風格無時限」為主題打造風格單品，也能看到Clare掌舵之下的全新設計語言。同時日前開賣的UNIQLO : C 2024 秋冬系列，詮釋現代簡約時尚，《ET FASHION》特別整理出熱賣TOP 5清單，提供民眾參考。

▲品牌以「 Timeless Tones 風格無時限」為主題打造秋冬風格單品。（圖／品牌提供）





▲女裝 柔軟舒膚圓領針織衫(長袖)。（圖／品牌提供）





▲女裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套。（圖／品牌提供）

UNIQLO秋冬從城市愛丁堡汲取靈感，將經典的日常單品賦予現代感的進化輪廓跟新的穿法，褲裝在本季採用廓形寬大的方式呈現，甚至是卡其褲到休閒棉褲全系列，在日常中營造滿滿舒適度，可搭配柔軟針織刷毛圓領T恤呈現俐落穿搭。而新北歐城市風則強調戶外場所，同時也適合台灣陰雨天氣，男裝防潑水雙面外套可抵禦突來小雨，新增帽子抽繩細節。過去受到好評的PUFFTECH商品系列再擴大至男、女、童裝皆有全新單品上市，包含PUFFTECH 輕暖科技連帽外套、極暖喀什米爾混紡高領T恤，打造輕量保暖度，都是焦點單品。女裝部分本季也與UNIQLO:C系列跨刀合作，推出全新的HEATTECH EXTRA WARM喀什米爾混紡的全新材質。

UNIQLO : C 2024 秋冬系列熱賣TOP 5清單

TOP 1

女裝 羽絨短版背心







▲羽絨短版背心。（圖／品牌提供）

TOP 2

女裝 喀什米爾圓領短版開襟外套(長袖)







▲喀什米爾圓領短版開襟外套(長袖)。（圖／品牌提供）

TOP 3



女裝 包頭涼鞋



▲包頭涼鞋。（圖／品牌提供）

TOP 4



男女適穿 寬版休閒連帽上衣







▲寬版休閒連帽上衣。（圖／品牌提供）

TOP 5



男女適穿 寬版降落傘褲(牛仔)





▲男女適穿寬版降落傘褲(牛仔)。（圖／品牌提供）

同時，來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作，對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT，LACOSTE經典網球風融合中華武術，當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色，攜手打造出高級運動風貌，系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫，實穿性十足。CLOT 2003年始於香港，陳冠希作為品牌創始人兼創意總監，頻頻與頂級潮流品牌合作，展現CLOT所代表的獨特華人美學文化，此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景，貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花，小鱷魚被串連成為CLOT 標誌，每一處細節都充滿驚喜。

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。（圖／品牌提供）