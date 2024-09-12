謝欣穎同框Rain笑回「更愛金泰希」　蔡詩芸駕馭FENDI套頭裝辣翻

記者鮑璿安 ／台北報導

韓星Rain特別來台，與女星謝欣穎、蔡詩芸站台FENDI台北新光三越Diamond Towers全新女裝精品店開幕活動，三人詮釋前衛造型並留下同框照，謝欣穎在訪問中分享和Rain一起工作的感想，笑說其實媽媽是他的粉絲，自己則是喜歡Rain的妻子金泰希。





▲FENDI Diamond Towers 精品店開幕酒會，（左起）謝欣穎，Rain 鄭智薰，Dizzy Dizzo 蔡詩芸。（圖／記者周宸亘攝）





▲蔡詩芸演繹連帽洋裝搭配上及膝靴款。（圖／記者周宸亘攝）

蔡詩芸演繹連帽洋裝搭配上及膝靴款，她透露第一次看到造型時內心想「我可以駕馭嗎？」她喜歡挑戰大膽的風格，而這次秋冬系列她最喜歡的是Peekaboo Soft包款，「我喜歡大包，因為我經常會忘東忘西，」她也很推薦Simply款式，包款廓形柔軟，採用品牌經典的FF logo，只要搭配簡單的牛仔褲、T恤就很好看，蔡詩芸看見不少心動的單品差點就想要打包回家，直呼「我今天來工作的，這樣怎麼好意思呢」！

▲謝欣穎身穿小高領洋裝，手拿FENDI Peekaboo Soft包款。（圖／記者周宸亘攝）

謝欣穎身穿小高領洋裝，手拿Selleria縫線工藝By The Way包款，她認為今天造型休閒具有女人味，而且非常喜歡手中包款。被問到與Rain同台的感想，她則說，「我喜歡他老婆，之前還有看她演的韓劇，幾年前才知道他們原來是夫妻！」她更說其實媽媽是Rain的粉絲，知道女兒跟偶像一起工作應該會很驕傲。

▲FENDI Diamond Towers全新女裝精品店。（圖／品牌提供）





▲獨家商品全新亞麻色珍稀鱷魚皮革的Peekaboo Soft包款。（圖／品牌提供）





▲Simply FENDI可調節式肩背包(中) 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 小牛皮Peekaboo Soft(中)。（圖／品牌提供）

▲FENDI Selleria縫線工藝By The Way(大) 。（圖／品牌提供）

FENDI 在台北市的首間兩層樓精品店正式開幕，Diamond Towers全新女裝精品店陳設2024-25 秋冬女裝秀系列，配件和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 操刀設計的包款中，抹去 Peekaboo、Baguette 和 By The Way 等包款上的華麗裝飾，更重視手感和實用性，新包款採用華美自然的原色皮革，更顯柔軟。全新 Simply FENDI 斜背包款、Selleria縫線工藝By The Way以及Peekaboo Soft都是秋冬時節的重點推薦單品。





▲Ferragamo新光三越台中中港店店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯 。（圖／品牌提供）



而全新開幕的Ferragamo新光三越台中中港店也充滿話題，店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯，運用大面積的義大利洞石、胡桃木打造奢華購物場域，同步陳設 2024秋冬最新且齊全的男女服裝、配件系列及香水系列等全系列商品，帶來限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包。秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸，包括薄紗禮服、羽毛飾面與亮片刺繡，輪廓上更加醒目，寬大肩型、重磅羊毛和柔韌皮革塑造硬朗廓形，俐落雕塑感翻領展現超現實主義精神。配件部分，Hug手提袋進化為粒紋皮革，飾以Ferragamo字母圖案和輕盈羽毛；Fiamma斜背包以全新尺寸和色調亮相，另也點綴上佛羅倫斯的象徵花卉百合，為造型增添浪漫火花。





▲限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包 。（圖／品牌提供）

▲秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸 。（圖／品牌提供）