謝欣穎同框Rain笑回「更愛金泰希」　蔡詩芸駕馭FENDI套頭裝辣翻

記者鮑璿安 /台北報導

韓星Rain特別來台,與女星謝欣穎、蔡詩芸站台FENDI台北新光三越Diamond Towers全新女裝精品店開幕活動,三人詮釋前衛造型並留下同框照,謝欣穎在訪問中分享和Rain一起工作的感想,笑說其實媽媽是他的粉絲,自己則是喜歡Rain的妻子金泰希。





▲FENDI Diamond Towers 精品店開幕酒會,(左起)謝欣穎,Rain 鄭智薰,Dizzy Dizzo 蔡詩芸。(圖/記者周宸亘攝)





▲蔡詩芸演繹連帽洋裝搭配上及膝靴款。(圖/記者周宸亘攝)

蔡詩芸演繹連帽洋裝搭配上及膝靴款,她透露第一次看到造型時內心想「我可以駕馭嗎?」她喜歡挑戰大膽的風格,而這次秋冬系列她最喜歡的是Peekaboo Soft包款,「我喜歡大包,因為我經常會忘東忘西,」她也很推薦Simply款式,包款廓形柔軟,採用品牌經典的FF logo,只要搭配簡單的牛仔褲、T恤就很好看,蔡詩芸看見不少心動的單品差點就想要打包回家,直呼「我今天來工作的,這樣怎麼好意思呢」!

▲謝欣穎身穿小高領洋裝,手拿FENDI Peekaboo Soft包款。(圖/記者周宸亘攝)

謝欣穎身穿小高領洋裝,手拿Selleria縫線工藝By The Way包款,她認為今天造型休閒具有女人味,而且非常喜歡手中包款。被問到與Rain同台的感想,她則說,「我喜歡他老婆,之前還有看她演的韓劇,幾年前才知道他們原來是夫妻!」她更說其實媽媽是Rain的粉絲,知道女兒跟偶像一起工作應該會很驕傲。

▲FENDI Diamond Towers全新女裝精品店。(圖/品牌提供)





▲獨家商品全新亞麻色珍稀鱷魚皮革的Peekaboo Soft包款。(圖/品牌提供)





▲Simply FENDI可調節式肩背包(中) 。(圖/品牌提供)

▲FENDI 小牛皮Peekaboo Soft(中)。(圖/品牌提供)

▲FENDI Selleria縫線工藝By The Way(大) 。(圖/品牌提供)

FENDI 在台北市的首間兩層樓精品店正式開幕,Diamond Towers全新女裝精品店陳設2024-25 秋冬女裝秀系列,配件和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 操刀設計的包款中,抹去 Peekaboo、Baguette 和 By The Way 等包款上的華麗裝飾,更重視手感和實用性,新包款採用華美自然的原色皮革,更顯柔軟。全新 Simply FENDI 斜背包款、Selleria縫線工藝By The Way以及Peekaboo Soft都是秋冬時節的重點推薦單品。





▲Ferragamo新光三越台中中港店店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯 。(圖/品牌提供)



而全新開幕的Ferragamo新光三越台中中港店也充滿話題,店裝靈感呼應發源地佛羅倫斯,運用大面積的義大利洞石、胡桃木打造奢華購物場域,同步陳設 2024秋冬最新且齊全的男女服裝、配件系列及香水系列等全系列商品,帶來限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包。秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸,包括薄紗禮服、羽毛飾面與亮片刺繡,輪廓上更加醒目,寬大肩型、重磅羊毛和柔韌皮革塑造硬朗廓形,俐落雕塑感翻領展現超現實主義精神。配件部分,Hug手提袋進化為粒紋皮革,飾以Ferragamo字母圖案和輕盈羽毛;Fiamma斜背包以全新尺寸和色調亮相,另也點綴上佛羅倫斯的象徵花卉百合,為造型增添浪漫火花。





▲限量5顆的珍稀鴕鳥皮革Hug手提包 。(圖/品牌提供)

▲秋冬系列由創意總監Maximilian Davis以1920年代與現代交織的自由態度為主軸 。(圖/品牌提供)