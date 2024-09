樂高 X 菲董讓太空梭噴彩色氣流　聯名積木組一飛沖天超熱血

記者蔡惠如/綜合報導

樂高LEGO近期與知名音樂人兼LV男裝創意總監菲董(Pharrell Williams)推出聯名商品「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」積木組,以太空為主題,象徵無限的創造力與想像空間,彩色的噴射氣流不但搶眼,也彷彿有一飛沖天的寓意,鼓勵擁有者突破想像力的界限、勇敢冒險,並在遊戲中發掘自己的潛能。

▲樂高與菲董攜手推出積木組,太空梭的彩色氣流充滿活力。(圖/翻攝pharrell IG)

該款聯名積木組的靈感來自菲董對宇宙的著迷,並藉此傳達每個人都擁有無限可能性和好奇心。「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」包含三個主要部分,一架黑金配色的雙人座位太空梭、充滿色彩的噴射氣流與白色煙霧底座,以及名為「菲瑞之友(My Phriends)」的展示架,不但充滿菲董的相關細節,也呈現出創造力和想像力的強大力量。

▲「菲瑞之友」展示架,可擺放49個迷你人偶頭像。(圖/翻攝pharrell IG)

其中太空梭象徵著人類的潛能,搭配象徵想像力的彩色噴射氣流,營造出一種即將起飛的動態感。而底部的白色煙霧,則代表好奇心的能量無法被壓抑。另一項特色則是展示架「菲瑞之友」,可擺放49個迷你人偶頭像,這些人偶臉孔有七種不同的膚色,展現多樣性與包容性,充分體現菲董的包容理念,盒組中的超過30個頭像更是為這款產品特別設計的獨特造型。

菲董表示希望透過這款作品,能激發每個人的創造力,勇敢探索更多的可能性,同時也傳遞包容與多樣性的重要價值。「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」積木組已於9/20在台上市,於全台樂高授權專賣店限量發售,售價3,799元。

▲「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」積木組,3,799元。(圖/品牌提供)

niko and...旗下PAGEBOY近期與複合餐飲品牌 waku waku推出聯名商品與餐飲,以中性街頭風格做為主打,打破性別界限推出男女共穿的版型,包括正反面皆繡滿的 waku waku LOGO的短袖T恤以及大學T等,超可愛的柚子花元素更適合秋季風情,此外還有以柚子元素入菜的限定餐點,讓你吃穿都很潮。

▲PAGEBOY X waku waku短袖T恤,1,890元。

▲PAGEBOY X waku waku針織上衣,2,690元。

日本 Z 世代服飾品牌PAGEBOY 以中性街頭風格「PBLIM」系列為主打,以男女都能穿的服飾為基本概念,推出正反面皆繡滿 waku waku LOGO的短袖T恤,針織上衣正面字母以特殊的刺繡工法及別出心裁的鏤空設計,無論單穿或層次穿搭都非常適合;大學T則於正面以絨毛刺繡,有三款不同顏色的柚子花,撞色設計富有滿滿的青春活力感。

此外,還推出針織包、棒球帽及壓克力鑰匙圈等配件,針織包包面繡滿柚子花圖案及側背袋設計;棒球帽則縫有雙方代表性LOGO,低調黑色方便搭配各式服裝,將 waku waku 的小臉LOGO及柚子花化身隨身配件鑰匙圈,適時展露個人風格。

▲PAGEBOY X waku waku針織包1,890元、棒球帽1,290元。