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樂高 X 菲董讓太空梭噴彩色氣流　聯名積木組一飛沖天超熱血

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記者蔡惠如／綜合報導

樂高LEGO近期與知名音樂人兼LV男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）推出聯名商品「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」積木組，以太空為主題，象徵無限的創造力與想像空間，彩色的噴射氣流不但搶眼，也彷彿有一飛沖天的寓意，鼓勵擁有者突破想像力的界限、勇敢冒險，並在遊戲中發掘自己的潛能。

▲菲董LEGO。（圖／翻攝pharrell IG）

▲菲董LEGO。（圖／翻攝pharrell IG）

▲樂高與菲董攜手推出積木組，太空梭的彩色氣流充滿活力。（圖／翻攝pharrell IG）

該款聯名積木組的靈感來自菲董對宇宙的著迷，並藉此傳達每個人都擁有無限可能性和好奇心。「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」包含三個主要部分，一架黑金配色的雙人座位太空梭、充滿色彩的噴射氣流與白色煙霧底座，以及名為「菲瑞之友（My Phriends）」的展示架，不但充滿菲董的相關細節，也呈現出創造力和想像力的強大力量。

▲菲董LEGO。（圖／翻攝pharrell IG）

▲菲董LEGO。（圖／翻攝pharrell IG）

▲「菲瑞之友」展示架，可擺放49個迷你人偶頭像。（圖／翻攝pharrell IG）

其中太空梭象徵著人類的潛能，搭配象徵想像力的彩色噴射氣流，營造出一種即將起飛的動態感。而底部的白色煙霧，則代表好奇心的能量無法被壓抑。另一項特色則是展示架「菲瑞之友」，可擺放49個迷你人偶頭像，這些人偶臉孔有七種不同的膚色，展現多樣性與包容性，充分體現菲董的包容理念，盒組中的超過30個頭像更是為這款產品特別設計的獨特造型。

菲董表示希望透過這款作品，能激發每個人的創造力，勇敢探索更多的可能性，同時也傳遞包容與多樣性的重要價值。「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」積木組已於9／20在台上市，於全台樂高授權專賣店限量發售，售價3,799元。

▲菲董LEGO。（圖／翻攝pharrell IG）

▲菲董LEGO。（圖／翻攝pharrell IG）

▲「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」積木組，3,799元。（圖／品牌提供）

niko and...旗下PAGEBOY近期與複合餐飲品牌 waku waku推出聯名商品與餐飲，以中性街頭風格做為主打，打破性別界限推出男女共穿的版型，包括正反面皆繡滿的 waku waku LOGO的短袖T恤以及大學T等，超可愛的柚子花元素更適合秋季風情，此外還有以柚子元素入菜的限定餐點，讓你吃穿都很潮。

▲PAGEBOY X waku waku短袖T恤，1,890元。

▲PAGEBOY X waku waku針織上衣，2,690元。

日本 Z 世代服飾品牌PAGEBOY 以中性街頭風格「PBLIM」系列為主打，以男女都能穿的服飾為基本概念，推出正反面皆繡滿 waku waku LOGO的短袖T恤，針織上衣正面字母以特殊的刺繡工法及別出心裁的鏤空設計，無論單穿或層次穿搭都非常適合；大學T則於正面以絨毛刺繡，有三款不同顏色的柚子花，撞色設計富有滿滿的青春活力感。

此外，還推出針織包、棒球帽及壓克力鑰匙圈等配件，針織包包面繡滿柚子花圖案及側背袋設計；棒球帽則縫有雙方代表性LOGO，低調黑色方便搭配各式服裝，將 waku waku 的小臉LOGO及柚子花化身隨身配件鑰匙圈，適時展露個人風格。

▲PAGEBOY X waku waku針織包1,890元、棒球帽1,290元。

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關鍵字：

樂高, LEGO, 菲董, Pharrell Williams, niko and

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