fb ig video ETtoday search mobile

2024年百貨周年慶檔期總整理　提早規劃購物清單

>

購物,血拼,爆買,逛街,促銷（圖／取自免費圖庫pexels）

▲下半年百貨周年慶來了，提早規劃才能掌握預算、買到想買的商品喔。（圖／SOGO提供、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來百貨周年慶熱季，《ET FASHION》整理全台周年慶檔期，要趁機補貨或是搶便宜的消費者，先做好筆記，規劃自己的預算與清單，能精省入手又能再賺一波回饋，成就下半年囤貨小確幸。

內容均以各百貨實際公布的周年慶開跑日排序，粗體字為已開跑的周年慶檔期。

▲SOGO忠孝,購物,血拚,買化妝品,排隊,大排長龍。（圖／SOGO提供）

台北
台北101購物中心：9/5–10/13
新光三越信義A4/A8/A11：10/17–11/10
微風南山：10/17-11/4
微風松高：10/17-11/4
微風信義：10/17-11/4
台北統一時代百貨：9/26–10/16
遠東百貨信義A13：10/17–11/17
BELLAVITA寶麗廣塲：9/6-9/22
遠東SOGO忠孝/復興/敦化館：11/7–11/18
微風廣場：9/12–9/30
微風南京：9/12–9/30
新光三越南西店：10/3–10/20
美麗華百樂園：10/9–10/27
新光三越台北站前店：11/28–12/15
京站時尚廣場：11/20-12/16
大葉高島屋：10/9–10/28
新光三越天母店：10/24–11/17
遠東SOGO天母店：11/27–12/8
三創生活：9/5–10/2

新北
宏匯廣場：10/3-11/6
比漾廣場：10/17–11/11
環球購物中心中和店：10/3-10/28
環球購物中心板橋車站店：10/3-10/28
Mega City板橋大遠百：10/17–11/17
遠東百貨板橋中山店：11/13–12/17
環球購物中心南港店：10/3-10/28
MITSUI OUTLET PARK林口：10/4–10/27

▲購物。（圖／Pexels）

桃園新竹
統領廣場：9/26-10/21
台茂購物中心：9/26–10/21
新光三越桃園站前店：10/03–10/27
Global Mall環球購物中心A8：10/3-10/28 
Global Mall環球購物中心A9：10/3-10/28
Global Mall環球購物中心A19：10/3-10/28
遠東百貨桃園店：10/24–11/27
遠東SOGO中壢店：11/6–11/17
中壢大江購物中心：9/27-10/27
新竹大遠百：10/17–11/20
遠東百貨竹北店：11/14–12/8
SOGO百貨新竹巨城店：11/28–12/9
新竹巨城購物中心：11/28–12/9

台中嘉義 
新光三越中港店：10/3–10/17
大魯閣新時代：9/11-10/14
廣三SOGO：9/19–10/29
中友百貨：9/19–10/30
台中大遠百：9/19–10/20
太平洋百貨豐原店：9/26–10/20
MITSUI LaLaport台中：10/17–11/10
MITSUI OUTLET PARK台中港：尚未公布
遠東百貨嘉義店：10/31–12/4
耐斯廣場：9/12-10/23

▲SOGO忠孝,購物,血拚,買化妝品,排隊,大排長龍。（圖／SOGO提供）

台南高雄
新光三越台南中山店：10/3–10/27
新光三越台南西門店：11/7–12/01
大遠百成功店：10/31–12/4
南紡購物中心：10/24–11/20
MITSUI OUTLET PARK台南：10/4–10/27
新光三越高雄三多店：10/3–10/27
新光三越高雄左營店：11/7–12/1
漢神巨蛋購物廣場：10/17–11/12
漢神百貨高雄成功店：11/21–12/25
統一時代百貨高雄店：9/26–10/20
SKM Park Outlets高雄草衙：尚未公布
高雄大遠百：10/31-12/4
環球購物中心新左營車站店：10/3-10/28
遠東SOGO高雄店：11/2–11/17
義享時尚廣場：9/26-10/27
義大世界購物廣場：尚未公布

太平洋百貨屏東店：10/24–11/11
環球購物中心屏東店：10/3-10/28

東部
新月廣場：9/26–11/3
遠東百貨花蓮店：10/17–11/20

備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準，會持續更新。

關鍵字：

百貨, 周年慶, 優惠, 購物, 消費

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

陳慧琳割愛10款愛馬仕　百萬「包王」、獨一無二鉚釘包線上拍賣

陳慧琳割愛10款愛馬仕　百萬「包王」、獨一無二鉚釘包線上拍賣

你不是懶是「累」！5個「常見症狀」代表你已過度疲勞

你不是懶是「累」！5個「常見症狀」代表你已過度疲勞

最近頭皮出油、落髮多？營養師教你「吃對食物」改善超有感

最近頭皮出油、落髮多？營養師教你「吃對食物」改善超有感

磨合期情侶必看！3個舉動「一秒回到熱戀」　貼心小紙條超加溫 米蘭時裝周／Moschino出現水壺超幽默！TOD’S、Max Mara高級感大衣比美 孫芸芸香奈兒不穿好　肩帶滑落慵懶又性感 誠品裕隆城年吸千萬人次　10米高「好奇咖咪CAME」登場還有聲光秀 艾美錶罕見紫色出擊　「鈦」輕盈舒適性大增 Blancpain「藍眼淚」錶台北101全球獨賣　捨日期窗秀海洋奇景 潤色更潤唇！「5款唇膏」讓你打造韓妞幼態唇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面