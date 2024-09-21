2024年百貨周年慶檔期總整理　提早規劃購物清單

▲下半年百貨周年慶來了，提早規劃才能掌握預算、買到想買的商品喔。（圖／SOGO提供、pixabay）
記者蔡惠如／綜合報導
即將迎來百貨周年慶熱季，《ET FASHION》整理全台周年慶檔期，要趁機補貨或是搶便宜的消費者，先做好筆記，規劃自己的預算與清單，能精省入手又能再賺一波回饋，成就下半年囤貨小確幸。
內容均以各百貨實際公布的周年慶開跑日排序，粗體字為已開跑的周年慶檔期。
台北
台北101購物中心：9/5–10/13
新光三越信義A4/A8/A11：10/17–11/10
微風南山：10/17-11/4
微風松高：10/17-11/4
微風信義：10/17-11/4
台北統一時代百貨：9/26–10/16
遠東百貨信義A13：10/17–11/17
BELLAVITA寶麗廣塲：9/6-9/22
遠東SOGO忠孝/復興/敦化館：11/7–11/18
微風廣場：9/12–9/30
微風南京：9/12–9/30
新光三越南西店：10/3–10/20
美麗華百樂園：10/9–10/27
新光三越台北站前店：11/28–12/15
京站時尚廣場：11/20-12/16
大葉高島屋：10/9–10/28
新光三越天母店：10/24–11/17
遠東SOGO天母店：11/27–12/8
三創生活：9/5–10/2
新北
宏匯廣場：10/3-11/6
比漾廣場：10/17–11/11
環球購物中心中和店：10/3-10/28
環球購物中心板橋車站店：10/3-10/28
Mega City板橋大遠百：10/17–11/17
遠東百貨板橋中山店：11/13–12/17
環球購物中心南港店：10/3-10/28
MITSUI OUTLET PARK林口：10/4–10/27
桃園新竹
統領廣場：9/26-10/21
台茂購物中心：9/26–10/21
新光三越桃園站前店：10/03–10/27
Global Mall環球購物中心A8：10/3-10/28
Global Mall環球購物中心A9：10/3-10/28
Global Mall環球購物中心A19：10/3-10/28
遠東百貨桃園店：10/24–11/27
遠東SOGO中壢店：11/6–11/17
中壢大江購物中心：9/27-10/27
新竹大遠百：10/17–11/20
遠東百貨竹北店：11/14–12/8
SOGO百貨新竹巨城店：11/28–12/9
新竹巨城購物中心：11/28–12/9
台中嘉義
新光三越中港店：10/3–10/17
大魯閣新時代：9/11-10/14
廣三SOGO：9/19–10/29
中友百貨：9/19–10/30
台中大遠百：9/19–10/20
太平洋百貨豐原店：9/26–10/20
MITSUI LaLaport台中：10/17–11/10
MITSUI OUTLET PARK台中港：尚未公布
遠東百貨嘉義店：10/31–12/4
耐斯廣場：9/12-10/23
台南高雄
新光三越台南中山店：10/3–10/27
新光三越台南西門店：11/7–12/01
大遠百成功店：10/31–12/4
南紡購物中心：10/24–11/20
MITSUI OUTLET PARK台南：10/4–10/27
新光三越高雄三多店：10/3–10/27
新光三越高雄左營店：11/7–12/1
漢神巨蛋購物廣場：10/17–11/12
漢神百貨高雄成功店：11/21–12/25
統一時代百貨高雄店：9/26–10/20
SKM Park Outlets高雄草衙：尚未公布
高雄大遠百：10/31-12/4
環球購物中心新左營車站店：10/3-10/28
遠東SOGO高雄店：11/2–11/17
義享時尚廣場：9/26-10/27
義大世界購物廣場：尚未公布
太平洋百貨屏東店：10/24–11/11
環球購物中心屏東店：10/3-10/28
東部
新月廣場：9/26–11/3
遠東百貨花蓮店：10/17–11/20
備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準，會持續更新。
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