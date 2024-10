說流行／Alaïa漁網鞋戰績驚人！Lyst 2024 Q3榜單Miu Miu奪最熱門品牌

記者鮑璿安/綜合報導

Lyst 2024第三季報告最新出爐,Miu Miu不負眾望殺回第一位,更憑著Arcadie包奪得本季最熱門產品Top 4 ,時尚迷也不可忽視Alaïa的崛起,一雙漁網款式芭蕾舞鞋帶來驚人戰績。而Puma Speedcat紅色賽車鞋、Coach旗下的Suede Brooklyn肩背包,同樣是值得關注的焦點。

▲Miu Miu超車Loewe奪回榜首的位置成為本季最熱門的品牌。(圖/翻攝IG)

Miu Miu超車Loewe奪回榜首的位置成為本季最熱門的品牌,研究顯示搜尋量較上季進一步成長30%,在創意總監Miuccia Prada領導下,形塑了強烈鮮明的女孩風格。旗下單品表現亮眼,像是緊扣流行的Arcadie包在本季最熱門產品中排名第四,品牌也在近期發表了由卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)主演的2024年秋季廣告大片,在年輕世代之間掀起共鳴,成為功不可沒的關鍵。

若Miu Miu奪冠是意料之中的事情,那麼更值得關注的是Alaïa的驚人崛起,排名一口氣躍升了12位,成為全球第五大熱門時尚品牌,創意總監Pieter Mulier為品牌注入了新的活力,紅遍社群的漁網款式芭蕾舞平底鞋成為本季度最熱門的產品,這是否會引領品牌一路扶搖直上?非常值得觀察。此外,Prada、Saint Laurent、Bottega Veneta則維持均勻步伐,依舊在前段班穩定發揮。

第三季度最熱門單品Top 10還包括Puma Speedcat紅色賽車鞋,受到Rosé朴彩英演繹後而爆紅,而Coach旗下的Suede Brooklyn肩背包也驚喜拿下第二名,因超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)在私服中出現這款包,復古造型和大容量、親民價格造就了高影響力。

Lyst也提到,九月通常是奢侈品時尚的高峰時刻,但面臨全球經濟不穩定、物價飛漲的情況下,未能激發出消費者的需求,大眾往往會對值得投資的單品進行深思熟慮的考慮。也進一步將眼光投向了非精品的小眾品牌,讓Jacquemus、Alaïa有了奮力一搏的機會。

Lyst 2024年第三季度最熱門品牌Top 20:

1. Miu Miu (+1)

2. Loewe (-1)

3. Prada (-)

4. Saint Laurent (-)

5. Alaïa (+12)

6. Bottega Veneta (-1)

7. Jacquemus (+1)

8. Gucci (+2)

9. The Row (+7)

10. Valentino (+1)

11. Versace (-5)

12. Skims (-)

13. Moncler (-4)

14. Ralph Lauren (new)

15. Coach (+5)

16. Toteme (new)

17. Balenciaga (-10)

18. Louis Vuitton (-3)

19. Victoria Beckham (new)

20. Chloé (new)