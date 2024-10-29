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說流行／Alaïa漁網鞋戰績驚人！Lyst 2024 Q3榜單Miu Miu奪最熱門品牌

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記者鮑璿安／綜合報導

Lyst 2024第三季報告最新出爐，Miu Miu不負眾望殺回第一位，更憑著Arcadie包奪得本季最熱門產品Top 4 ，時尚迷也不可忽視Alaïa的崛起，一雙漁網款式芭蕾舞鞋帶來驚人戰績。而Puma Speedcat紅色賽車鞋、Coach旗下的Suede Brooklyn肩背包，同樣是值得關注的焦點。

▲▼ lyst。（圖／翻攝IG）

▲Miu Miu超車Loewe奪回榜首的位置成為本季最熱門的品牌。（圖／翻攝IG）

Miu Miu超車Loewe奪回榜首的位置成為本季最熱門的品牌，研究顯示搜尋量較上季進一步成長30%，在創意總監Miuccia Prada領導下，形塑了強烈鮮明的女孩風格。旗下單品表現亮眼，像是緊扣流行的Arcadie包在本季最熱門產品中排名第四，品牌也在近期發表了由卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）主演的2024年秋季廣告大片，在年輕世代之間掀起共鳴，成為功不可沒的關鍵。

若Miu Miu奪冠是意料之中的事情，那麼更值得關注的是Alaïa的驚人崛起，排名一口氣躍升了12位，成為全球第五大熱門時尚品牌，創意總監Pieter Mulier為品牌注入了新的活力，紅遍社群的漁網款式芭蕾舞平底鞋成為本季度最熱門的產品，這是否會引領品牌一路扶搖直上？非常值得觀察。此外，Prada、Saint Laurent、Bottega Veneta則維持均勻步伐，依舊在前段班穩定發揮。

第三季度最熱門單品Top 10還包括Puma Speedcat紅色賽車鞋，受到Rosé朴彩英演繹後而爆紅，而Coach旗下的Suede Brooklyn肩背包也驚喜拿下第二名，因超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在私服中出現這款包，復古造型和大容量、親民價格造就了高影響力。

Lyst也提到，九月通常是奢侈品時尚的高峰時刻，但面臨全球經濟不穩定、物價飛漲的情況下，未能激發出消費者的需求，大眾往往會對值得投資的單品進行深思熟慮的考慮。也進一步將眼光投向了非精品的小眾品牌，讓Jacquemus、Alaïa有了奮力一搏的機會。

Lyst 2024年第三季度最熱門品牌Top 20：

1. Miu Miu (+1)
2. Loewe (-1)
3. Prada (-)
4. Saint Laurent (-)
5. Alaïa (+12)
6. Bottega Veneta (-1)
7. Jacquemus (+1)
8. Gucci (+2)
9. The Row (+7)
10. Valentino (+1)
11. Versace (-5)
12. Skims (-)
13. Moncler (-4)
14. Ralph Lauren (new)
15. Coach (+5)
16. Toteme (new)
17. Balenciaga (-10)
18. Louis Vuitton (-3)
19. Victoria Beckham (new)
20. Chloé (new)

關鍵字：

說流行, MiuMiu, PumaSpeedcat, Lyst

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