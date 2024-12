王陽明要送KENZO「老虎包」給女兒　與9m88搶逛VERDY聯名快閃店

記者鮑璿安/台北報導

KENZO聯手日本知名平面藝術家 VERDY 推出全新聯名系列,特別打造 VERDY MARKET 微風信義期間限定快閃店,今10日邀請王陽明及歌手9m88搶先逛店,兩人示範具有潮流態度的「虎頭」新裝,更對店內的配件包款愛不釋手。





▲王陽明(右)及歌手9m88 。(圖/品牌提供)





▲王陽明以一身丹寧時髦褲裝,搭配 KENZO VERDY MARKET WINKY 老虎背包 。(圖/品牌提供)







▲9m88穿著針織上衣搭配深棕色絨毛綁帶手提包 。(圖/品牌提供)

王陽明以一身丹寧時髦褲裝,搭配 KENZO VERDY MARKET WINKY 老虎背包,造型十分俏皮,他也透露希望將可愛的老虎包包送給女兒當成聖誕節禮物。而9m88則是以針織上衣、深棕色絨毛綁帶手提包,示範具有活力的冬日穿搭。





▲ VERDY MARKET 微風信義期間限定快閃店 。(圖/品牌提供)





▲KENZO VERDY MARKET 白色LOGO壓縮短袖上衣。(圖/品牌提供)





▲KENZO VERDY MARKET黑色虎躍刺繡針織上衣 $29,800 。(圖/品牌提供)





▲KENZO VERDY MARKET墨綠色WINKY小托特包 $12,300 。(圖/品牌提供)

相信許多人對於VERDY並不陌生,他是潮牌Girls Don’t Cry幕後推手,鮮活的色彩和玩味設計,受到滑板、嘻哈和漫畫等多重潮流元素的薰陶和影響。KENZO自藝術總監NIGO加入之後,不斷開拓潮流視野,本次運用VERDY 標誌性的手繪風格,結合 KENZO 的經典圖案打造三個全新角色,包含老虎 Winky the Tiger、海棠花 Deezy the flower以及大象 Bimpy the Elephant,將可愛的插畫模樣貫穿到聯名服飾中。

▲老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道,成為熱門打卡地標 。(圖/品牌提供)

潮粉們能夠搶先在KENZO VERDY MARKET 期間限定快閃店入手系列單品,即日起於台北微風信義百貨 1 樓登場,將販售完整系列男女裝,並配備全系列生活用品和配飾,包括舒適的萬用毯、馬克杯、水晶球、鑰匙扣、裝飾地毯、毛絨背包及壓縮 T 恤等。老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道,成為熱門打卡地標。





▲聯名鞋款Heritage Moc toe GTX中幫靴款。(圖/品牌提供)

來自南韓的新銳品牌thisisneverthat相信許多人都不陌生,以美式街頭風格融合復古特色,旗下的帽T單品深受年輕世代喜愛,而去年12月,Timberland與thisisneverthat驚喜帶來首次聯名備受好評,這次則延續高熱度,再度獻上全新合作。以實穿主義的工裝為設計主軸重點,共有兩款主推單品,其中聯名鞋款Heritage Moc toe GTX中幫靴款,以Timberland經典Moc toe工裝靴為藍本,極簡的米色絨面革裝點,並配備橡膠防滑鞋底和皮革鞋墊,性能和顏值都非常出眾。