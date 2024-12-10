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王陽明要送KENZO「老虎包」給女兒　與9m88搶逛VERDY聯名快閃店

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記者鮑璿安／台北報導

KENZO聯手日本知名平面藝術家 VERDY 推出全新聯名系列，特別打造 VERDY MARKET 微風信義期間限定快閃店，今10日邀請王陽明及歌手9m88搶先逛店，兩人示範具有潮流態度的「虎頭」新裝，更對店內的配件包款愛不釋手。

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲王陽明（右）及歌手9m88 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲王陽明以一身丹寧時髦褲裝，搭配 KENZO VERDY MARKET WINKY 老虎背包 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲9m88穿著針織上衣搭配深棕色絨毛綁帶手提包 。（圖／品牌提供）

王陽明以一身丹寧時髦褲裝，搭配 KENZO VERDY MARKET WINKY 老虎背包，造型十分俏皮，他也透露希望將可愛的老虎包包送給女兒當成聖誕節禮物。而9m88則是以針織上衣、深棕色絨毛綁帶手提包，示範具有活力的冬日穿搭。

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲ VERDY MARKET 微風信義期間限定快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲KENZO VERDY MARKET 白色LOGO壓縮短袖上衣。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲KENZO VERDY MARKET黑色虎躍刺繡針織上衣 $29,800 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲KENZO VERDY MARKET墨綠色WINKY小托特包 $12,300 。（圖／品牌提供）

相信許多人對於VERDY並不陌生，他是潮牌Girls Don’t Cry幕後推手，鮮活的色彩和玩味設計，受到滑板、嘻哈和漫畫等多重潮流元素的薰陶和影響。KENZO自藝術總監NIGO加入之後，不斷開拓潮流視野，本次運用VERDY 標誌性的手繪風格，結合 KENZO 的經典圖案打造三個全新角色，包含老虎 Winky the Tiger、海棠花 Deezy the flower以及大象 Bimpy the Elephant，將可愛的插畫模樣貫穿到聯名服飾中。

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道，成為熱門打卡地標 。（圖／品牌提供）

潮粉們能夠搶先在KENZO VERDY MARKET 期間限定快閃店入手系列單品，即日起於台北微風信義百貨 1 樓登場，將販售完整系列男女裝，並配備全系列生活用品和配飾，包括舒適的萬用毯、馬克杯、水晶球、鑰匙扣、裝飾地毯、毛絨背包及壓縮 T 恤等。老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道，成為熱門打卡地標。

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲聯名鞋款Heritage Moc toe GTX中幫靴款。（圖／品牌提供）

來自南韓的新銳品牌thisisneverthat相信許多人都不陌生，以美式街頭風格融合復古特色，旗下的帽T單品深受年輕世代喜愛，而去年12月，Timberland與thisisneverthat驚喜帶來首次聯名備受好評，這次則延續高熱度，再度獻上全新合作。以實穿主義的工裝為設計主軸重點，共有兩款主推單品，其中聯名鞋款Heritage Moc toe GTX中幫靴款，以Timberland經典Moc toe工裝靴為藍本，極簡的米色絨面革裝點，並配備橡膠防滑鞋底和皮革鞋墊，性能和顏值都非常出眾。

關鍵字：

KENZO, VERDY, 王陽明, 9m88, 快閃店

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