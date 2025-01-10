刷牙居然可以抗刷老　4個小知識讓你悄悄變年輕

▲生活中幾個習慣，可以決定之後看起來是否年輕，連刷牙也是關鍵。（圖／PAKUTASO、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

眼尖的人就會發現，20歲所有人都青春無敵，30歲之後可就不是這麼回事，朋友或同事隔段時間沒聚，一見面就發現自己比對方老這麼多？！英國作家與科學家Andrew Steele，在其著作的作品中表示，在生活中養成幾個好習慣，就可以延緩身體老化速度，看起來更年輕。

照顧牙齒

如果你每晚睡前覺得刷牙很麻煩，有一搭沒一搭的話，危及的不僅是牙齒健康，口腔內的細菌過多，讓牙齒跟牙齦都出現疾病，其實是一種慢性發炎，而長期慢性的發炎，會影響到自身免疫系統對應疾病與抵抗老化時，分身乏術，可能就會加快身體衰老的速度。

所以，最好一天刷2次牙，美國牙科協會建議，每次刷牙至少要刷到2分鐘以上，並搭配含氟牙膏與牙線清潔齒縫，來維持口腔健康。

每日維持一定的活動量

相信運動可以常保青春這句話大家已經聽煩了，但確實有研究顯示，常運動的人「端粒」比沒有運動習慣的人更長，端粒是染色體末端的DNA重複序列，年齡越大長度越短，每個禮拜運動5天、每次約30分鐘以上的人，「端粒」比久坐不動的人「年輕」9歲左右。

不要認為運動這件事情就一定很艱難，哈佛大學2013年研究顯示，每天只需要活動15分鐘，就可以讓平均壽命延長3年，無論如何在家裡也能走走路、跳健身操，總之要讓身體活動一下。

睡得剛剛好

睡覺能讓身體機能修復，在睡眠時，大腦會排除毒素，缺乏睡眠的人，老化速度會更快，但也要睡得剛剛好，把增進睡眠品質這件事情看的更重要，試著去找出讓你身體睡得好的方法，此外，「睡眠長度」也很重要，最良好的睡眠時間就是在7小時以上，不要睡超過11個小時。

少吃糖

甜點確實是難以抗拒，但吃越多糖進身體裡，身體就老化得更快，因為它會破壞膠原蛋白，此外酵素有這項負面效果，容易讓皺紋增加，早上喝一杯茶可以保護身體不受酵素傷害，多喝水促進代謝，排出身體的毒素，久而久之就能看到效果。