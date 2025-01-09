小紅書爆紅「植萃保養夯品」登台！必收「2款明星商品」讓妳直接在辦公室C位出道

▲知名植萃保養品牌「PURE&MILD 泊美」全新推出的膠原蛋白彈潤抗皺系列在小紅書上燒到不行，一舉成為眾多輕熟齡OL心中的抗老首選。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

對於輕熟齡女性來說，每天穿梭在忙碌工作與緊繃生活之間，對於維持肌膚的彈性與光澤實在是一個不小的挑戰！畢竟，誰不想成為辦公室那個被大家私下偷偷討論稱讚的「彈潤小姐姐」，如果能擁有毫無瑕疵的澎潤美顏，即使忙到焦頭爛額，一樣能讓人一見傾心！不過要養出自帶Spotlight的燈泡肌真的不容易，講求返璞歸真的現代人如今又更傾向簡單又溫和的保養模式，這就難怪知名植萃保養品牌「PURE&MILD 泊美」全新推出的膠原蛋白彈潤抗皺系列在小紅書上燒到不行，一舉成為眾多輕熟齡OL心中的抗老首選，迅速竄紅後更成為各大平台的霸榜熱搜。

▲在國外一上市就榮登新品榜Top1的「膠原蛋白彈潤抗皺臉霜」，被國外網友大讚完全可以取代專櫃品牌。

在小紅書累積爆棚口碑的「美麗傳說」終於在寶雅開賣，以植萃純淨護膚理念出發的PURE&MILD 泊美，讓台灣美妝咖無不敲碗期待，尤其是在國外一上市就榮登新品榜Top1的「膠原蛋白彈潤抗皺臉霜」，被國外網友大讚完全可以取代專櫃品牌，睡前擦上幫肌膚補水保濕，隔天起床就能擁有絕佳狀態，由內而外的自然光采讓同事都忍不住問，「妳最近用了什麼神奇的東西？」

▲▼「膠原蛋白彈潤抗皺臉霜」滋潤的質地擦上臉卻意外地輕盈，不油不悶之餘，也主打能做到深層補水、讓肌膚彈潤透亮，充滿活力。

其實答案就在這瓶「膠原蛋白彈潤抗皺臉霜」的成分中，原來它不只結合了專利技術重組III型膠原蛋白和小分子膠原肽以及植萃成分，溫和維持健康肌膚，更強調不含動物膠原蛋白，而以高科技重組技術，產生與人體膠原蛋白相近的結構作為主成分添加，柔敏肌也適用。滋潤的質地擦上臉卻意外地輕盈，不油不悶之餘，也主打能做到深層補水、讓肌膚彈潤透亮，充滿活力，不讓細紋有機會出現，同時也能在肌膚被熬夜加班、壓力山大和氣候變化影響後，溫柔地幫小姐姐們撫平肌膚的小情緒。從此，每天早上醒來的第一件事，就是愉悅地哼著歌走進浴室，迎接鏡子裡那個擁有細緻膚質、閃著自信光澤的自己！

▲▼PURE&MILD 泊美這次也帶來主打一用即拋設計的「膠原蛋白彈潤抗皺次拋精華液」，讓小紅書的網美網帥們都直呼「太貼心了吧」！

如果臨時需要出差過夜，或是和另一半、閨蜜來場小旅行，追求簡約即是高雅的小姐姐，往往不想帶這麼多瓶瓶罐罐，提前想出解決方案的PURE&MILD 泊美這次也帶來主打一用即拋設計的「膠原蛋白彈潤抗皺次拋精華液」，讓小紅書的網美網帥們都直呼「太貼心了吧」！同樣採用專利膠原補充體系的重組Ⅲ型膠原蛋白與小分子膠原肽，每支精華液也強調添加高濃度酵母提取物，而且配方不額外添加一滴水，可以說是誠意滿滿，就是為了幫粗糙肌膚邁向細膩柔嫩而生！小紅書上的美妝博主也激推，「一次一拋的設計既保證了成分活性，而且無防腐劑添加，每一滴精華液對肌膚來說都是最新鮮的養分，就像中藥滋補一樣，幫肌膚有感抗衰！」因此在推出後，也成為不少OL們想要快速恢復氣色、高光重返職場的重點首選。

▲▼明星商品「膠原蛋白彈潤抗皺臉霜」和「膠原蛋白彈潤抗皺次拋精華液」有望成為2025上半年台灣美妝保養市場的爆品代表。

隨著掀起植萃純淨護膚風潮的PURE&MILD 泊美登台倒數中，許多關注小紅書的台灣網友也早就鎖定好預備第一波下手的品項！根據網路上輕熟齡網友的回購反應，明星商品「膠原蛋白彈潤抗皺臉霜」和「膠原蛋白彈潤抗皺次拋精華液」應該也會成為2025上半年台灣美妝保養市場的爆品代表。適合天天穩定使用的臉霜，以及救急加強用的拋棄式精華液，讓偏敏感的輕熟齡肌有了更多的植萃保養選擇，讓天然的能量幫妳重新找回水潤彈性的自己，從此無懼歲月的威脅和公司隔間的慘白採光，為自己的肌膚打上專屬聚光燈，讓每一個被PURE&MILD 泊美滋養的小姐姐，都能在自己的辦公室C位出道。