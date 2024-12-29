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每7分鐘售出一瓶！Melvita過夜小金油全新升級　全身上下都能用

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▲▼美容油。（圖／品牌提供）

▲美容油幫助舒緩乾燥、強化肌膚屏障。（品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

冬季天冷讓肌膚容易乾燥，這時候請把油納入日常保養，Melvita每七分鐘售出一瓶的純菁護理油全新升級，而OUI ORGANIC則推出100%天然植萃的緊緻活顏亮采精華油，幫你溫和高效對抗歲月痕跡。

▲▼冬季油保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 純菁護理油，100ml，1,880元、50ml，1,180元。

每七分鐘就售出一瓶，被愛用者們暱稱為「過夜小金油」，一瓶從頭到腳全效呵護的Melvita蜜葳特「純菁護理油」，2025年以全新風貌蛻變升級，以黃金比例特調、加倍修護有感的世界五大珍稀果油添加，通過最嚴謹高規的歐盟有機認證，採用初榨冷壓萃取，保留最高、最純淨的營養價值，蘊含豐富的Omega3 、Omega6、Omega9不飽和脂肪酸，幫助舒緩乾燥、修護肌膚健康平衡，強化保護屏障。

#「護理油」教你一瓶保養從頭到腳

身體保養：

全年日常護膚使用，修護乾燥粗糙，養出柔嫩光澤。還能取代香水當成保養香氛，自帶若隱若現的暖陽氣息，增添好感魅力。

秀髮保養：

使髮絲柔亮更好梳理，同時也加強保護、減少日曬傷髮質。吹整前則很適合當成免洗精華，修護乾燥受損、預防吹整過程中的傷害。

居家SPA：

泡澡時加些護理油更保濕潤膚，預防泡澡後的肌膚乾燥，療癒身心靈。

曬後保養：

日曬前塗抹，提升保護力，日曬後用來修護穩膚，調理健康平衡。

臉部保養：

混搭在臉部護膚品中，調和使用，幫助加倍滋養潤膚，使肌膚更加柔軟細緻。

▲▼冬季油保養。（圖／品牌提供）

▲OUI ORGANIC 緊緻活顏亮采精華油，30ml，2,080元。

如液態的輕盈質地快速深入肌底，富含優雅柔美玫瑰香氣融合多重植物精萃，溫和且高效地對抗歲月痕跡，是市面上分子最小的精華油。能夠提亮膚色、舒緩乾燥、緊緻撫紋，深層修護肌膚屏障，同時牢牢鎖住水分。

關鍵字：

保養油, 乾燥肌膚, 緊緻活顏, 歲月痕跡, 天然植萃

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