超準！「挑一隻動物」看看你的壓力來自哪裡？

記者曾怡嘉／台北報導

許多人有壓力不自知，或是學習和壓力共存，那麼你內心深處的壓力是來自於哪裡？你真的夠了解自己嗎？《小紅書》就有一個超準心測，秒測你的壓力來源，測試過的網友都說準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#你去森林旅行，和當地的原住民相處一段時間後，臨走前，族長決定讓你帶走一隻動物當作禮物，你會挑哪一隻呢？

A.猴子



B.羚羊



C.老虎



D.獅子



E.斑馬

----------------------------------（下有完整解析）

#挑選A猴子的你

你的壓力來源來自於人際關係，目前的你需要和一些不太志同道合的人來往，雖然表面上你和大家裝得很不錯，但內心巴不得和他們劃清界線，這樣的人際關係讓你很有壓力，必要時當斷就要斷。

#挑選B羚羊的你

你的壓力來源來自於感情，如果你有另一半，說明你們兩個之間出現了矛盾，記得要主動解決，否則問題會越拖越糟，如果你是單身，代表你很渴望愛情，正在努力但仍看不到終點，面對感情別強求，順其自然吧！

#挑選C老虎的你

你的壓力來源來自於自尊心，最近你成為大家的箭靶，總是被拿出來被他人比較，因此莫名受到批評，讓你覺得備感壓力，你沒辦法去控制每個人的嘴，你能做的就是左耳進右耳出，別被別人影響太多。

#挑選D獅子的你

你的壓力來源來自於成功，你總把事業、學業看得很重，希望自己能有番作為，希望能闖出一片天，無形之中就會給自己產生滿大的壓力，記得不要急躁，慢慢來。

#挑選E斑馬的你

你的壓力來源來自於一成不變的生活，你對於每天日復一日的日常覺得無聊，很想挑戰新事物，但完全沒有方向又不知道如何著手，建議做好計畫就勇敢去做。