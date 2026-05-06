BLACKPINK四美又換裝！Met Gala派對造型Rosé露長腿超辣、Jisoo仙氣破表

記者鮑璿安／綜合報導

2026時尚奧斯卡Met Gala 紅毯才剛落幕，BLACKPINK 四位成員轉場 after party 之後，立刻又交出另一輪時尚答卷。比起主紅毯上的高訂禮服感，after party 造型通常更貼近明星本人的穿衣語言，也因此更值得看。這回 Jennie、Rosé、Jisoo 和 Lisa 四人分別走上截然不同的路線，每一套都很有記憶點。





▲Jennie 的 after party 造型延續她最擅長的那種不費力時髦感，換上CHANEL短版刺繡背心。（圖／CFP）



Jennie 的 after party 造型延續她最擅長的那種不費力時髦感，換上CHANEL短版刺繡背心，帶有細緻花朵與亮片點綴，下身則搭配同材質低腰長裙，裙擺拼接蕾絲與刺繡細節，讓整體在性感之中多了一點柔軟感。把 2000 年代初期的甜辣語言重新穿出現代感，再加上窄版墨鏡與自然長髮，整個人就像把 after party 變成自己的私服伸展台。





▲Rosé 則是延續SAINT LAURENT黑色禮服造型，一襲黑色平口迷你禮服貼身包裹身形。（圖／CFP）

Rosé 則是延續SAINT LAURENT黑色禮服造型，一襲黑色平口迷你禮服貼身包裹身形，上身抓皺設計讓單一黑色多出層次，裙襬則用立體澎摺和拖尾創造戲劇感。Jisoo 選穿Dior白色抓褶禮服現身，整體輪廓蓬鬆柔軟，單肩與胸前的立體皺摺讓造型帶有雕塑感，裙襬則像雲朵一樣輕盈垂墜。Lisa 則是四人裡最具有休閒感的，她以奶油白西裝褲裝登場，內搭簡約內衣式上身，外罩毛領誇張的短版外套，整體輪廓立刻被拉出強烈氣場。