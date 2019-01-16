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2019開運大勢！OL靠這3招耍心機　尾牙過年氣勢就是比人強

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▲▼2019開運大勢！OL靠這3招展心機　尾牙過年氣勢就是比人強。（圖／業者提供）

▲善用彩妝變化出3大開運妝容，讓好運延續一整年！（圖／資生堂國際櫃提供，下同）

消費中心／綜合報導

又到了年終尾牙、親友聚會不斷的日子，加上即將來臨的農曆新年及情人節，面對各種交際場合，更要隨時保持最佳狀態，發揮自己的優勢、突顯個人魅力！2019年的大運法則，就是要掌握好最討人喜歡的三大色系：氣勢大紅、血橙色、玫瑰粉，穿搭在身上立刻亮眼加分，更可以結合在妝容中，立刻融化長輩、長官的心，人緣、氣場強運擋不住，瞬成開年幸運星！

資生堂國際櫃SHISEIDO MAKEUP摩霧彩妝，不但含有保養成分，粉質更如空氣般輕盈細緻，並創造大膽、持久的色彩，完美展現深邃五官的精緻質感。無論是想拓展新的交友圈、獲得長輩緣，或是提升桃花運，運用時尚絲絨霧感的色彩，搭配氣勢大紅、血橙紅、玫瑰粉等3大色系，就能成功打造持久亮眼的開運妝容。

▲▼2019開運大勢！OL靠這3招展心機　尾牙過年氣勢就是比人強。（圖／業者提供）

▲使用組合：摩霧唇膏#509烈焰愛火、摩霧頰彩慕絲03小桃、摩霧眼彩盤08地藏通奢華、花椿全效氣墊粉餅。

開運心機妝提案1：絲絨血橙好自信　亮眼不搶眼順利博得好人緣

暖色調的絲絨血橙紅最能打造自信有活力的正能量形象！派對季參與朋友聚會，想結交新朋友可自帶氣場令人憧憬，透過橘紅色調反而給人溫柔可親的好印象，相信將有利於讓他人卸下心防，種下日後好人脈！若想在一群＂點頭之交＂當中留下良好印象，試試看透過腮紅將冬日的一抺暖陽照映在雙頰，以暖橘色畫出橫跨於鼻樑畫出柔美妝容，亮眼不搶眼，順利博得好人緣。

▲▼2019開運大勢！OL靠這3招展心機　尾牙過年氣勢就是比人強。（圖／業者提供）

▲使用組合：摩霧唇膏516異國戀情、摩霧頰彩慕絲08小林古径、摩霧眼彩盤01銀座摩登、花椿全效氣墊粉餅。

開運心機妝提案2：嶄露大勢女力的「氣勢大紅」象徵人生勝利組

過年期間的親友聚會，宛如一場又一場的年度家族考核，三姑六婆最愛評比誰家成員的學歷高、薪水好，把握妝容重點畫上如薔葳春色的一抺紅唇，嶄露不容忽視的女力存在感；輕輕一絲淺笑，不經意展現你的睿智美感，舉手投足透露超強的氣場，無須多言就能站穩親戚心中的人生勝利組代表！

▲▼2019開運大勢！OL靠這3招展心機　尾牙過年氣勢就是比人強。（圖／業者提供）

▲使用組合：摩霧唇膏517玫瑰花蕾、摩霧頰彩慕絲01索諾亞、摩霧眼彩盤06花椿通柔美、花椿全效氣墊粉餅。

開運妝容提案3：怦然嫩粉溫柔無害　誘人一眼深陷愛河

新年一過立刻就是情人節，無論是單身妞要抓緊時間招桃花，還是想在浪漫約會時光為感情加溫，利用溫柔無害的玫瑰花蕾色系一展如春天繁花盛開般fall in love的戀愛好氣色，如此讓人一眼墜入夢幻情懷的嫩粉妝容，誘人一親芳澤，肯定能讓你在浪漫戀愛季實現幸福的心願。

▲▼2019開運大勢！OL靠這3招展心機　尾牙過年氣勢就是比人強。（圖／業者提供）

▲▼2019開運大勢！OL靠這3招展心機　尾牙過年氣勢就是比人強。（圖／業者提供）

2019就用資生堂國際櫃SHISEIDO MAKEUP4大單品，輕鬆打造3大開運妝容不是問題！像是絲絨潤澤的「摩霧唇膏」高飽和度的色彩持妝可長達8小時，使雙唇觸感輕盈舒適不乾澀；霧面緞光的「摩霧眼彩盤」，運用高顯色度的無重力細緻粉末，讓色彩滑順均勻且能完美貼合底妝；創新質地的「摩霧頰彩慕絲」Q彈觸感可以自由疊擦，暈染自然紅潤色澤；水亮潤澤的「花椿全效氣墊粉餅」更是運用光感同步科技，為肌膚點亮美肌光，膚色清新柔潤！

現在私訊資生堂國際櫃的粉絲專頁，私訊即可免費兌換【明星保養彩妝好禮】，靠櫃體驗摩霧系列的魅力！活動傳送門：http://bit.ly/2Q18zK2，凡於2月底前靠櫃消費彩妝滿3,000元(須含氣墊粉餅)，還可獲得【薔葳春色氣墊包】乙個。透過資生堂國際櫃摩霧系列呈現最時髦的霧面妝容，以好運氣開啟一整年。

關鍵字：

開運, 資生堂, 資生堂國際櫃
fashion.net

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