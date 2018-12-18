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台灣奢華保養精品「EDN茵蝶富勒烯」延齡不再只是夢想

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▲霈方。（圖／品牌提供）

圖、文／霈方國際股份有限公司提供

近年來天氣預報不再只是氣溫、紫外線以及降雨等資訊，細懸浮微粒（PM2.5）預警也成為常態性擾人的消息，嚴重影響日常生活！而細懸浮微粒的空氣污染對皮膚的傷害並不小於陽光照射！

空氣汙染不僅止於對呼吸系统和心血管系统造成傷害而已，當接觸到皮膚時，將使得肌膚變得脆弱、乾燥，進而提早失去原有的活力與光澤。霈方國際旗下EDN茵蝶推出了全新升級富勒烯系列保養品，讓您的肌膚強健保水能夠抵禦外在環境不良因素形成的傷害。

▲霈方。（圖／品牌提供）

富勒烯是由三位科學家Robert Curl, Harold W. Kroto及 Richard Smalley發現，並於1996年獲得諾貝爾化學獎。

富勒烯長久以來都是EDN茵蝶的明星商品 

而今年，EDN茵蝶將富勒烯產品全面升級，添加了獨特成分，推出富勒烯全系列完整商品。有富勒烯煥齡賦活前導露、富勒烯煥齡賦活眼部精華、富勒烯煥齡賦活精萃、富勒烯煥齡賦活精質霜。當中最令人驚豔的是，富勒烯煥齡賦活精質霜還添加了高達1%的富勒烯有效成分，並榮獲vitamin c60 bioresearch corporation授權使用Lipo Fullerene商標。為全球市場上少見添加富勒烯成分足量之保養品。也因此，剛上市就掀起了顧客一波搶購熱潮。

▲霈方。（圖／品牌提供）

除富勒烯外，該系列新品還添加了濱海刺芹新生因子　Celtosome Eryngium Maritimum ST及NeurovityⓇ延齡因子等多種成分。濱海刺芹是生長在法國布列塔尼海岸生命力極強的植物，可強健肌膚抵禦外在傷害。第三大成分延齡因子，為最新Neuro美容科技，避免肌膚細紋提早報到。

▲霈方。（圖／品牌提供）

目前EDN茵蝶富勒烯全產品系列已於全省百貨通路上市！

 

關鍵字：

霈方, 富勒烯煥齡, 保養
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