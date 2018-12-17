8成的人都搞錯！香水別噴手腕，改噴這「2個地方」香味更持久

▲留住身上的香味是一門大學問。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每次噴了香水，出門沒多久香味就被沖淡，而有些人卻總能渾身散發迷人香氣，除了選擇適合自己的香水，如何讓香味停留在身上久一點呢？《ET FASHION》教你3個延長香味小秘訣，讓你隨時隨地都香香的！

▲吃下什麼東西，就會立即反映在體味上。

多吃蔬果幫助延長香氣

真的假的？吃的東西原來也會影響氣味，如果女生想要身上氣味清新宜人，就一定要留意飲食習慣。食物不僅會影響每個人的天然體味，更會影響香水在皮膚的效能。根據研究顯示，多吃蔬菜水果及含有蛋白質的食物，能保持清新氣味，更能延長香水在皮膚上的時間，同理太刺激的食材少吃。讓身體肌膚有足夠水分也是持香關鍵，肌膚保水度夠，香味就能更持久。

▲宜人的香氣能促進你們的關係。

「塗少量維他命E」幫肌膚打底

想要香味持續，用同款香氛乳液疊擦香水已不是新鮮事，先前說過身體肌膚保水度夠，香氛才能更持久。建議大家不妨試試塗抹維他命E油在肌膚打底，接著再噴上香水，幫助延長香氣。

▲大多人都以為香水噴在手腕最持久。

香水噴在肚臍、腳踝後

你香水都噴在哪裡？大部分的人都以為噴香水要噴在耳後、頸後，甚至手腕脈搏位置，其實人體任何能消耗熱量的部位，都能促進香水的揮發，而最能將香味留下的位置竟然是肚臍周圍。因為肚臍在身體最中間位置，再加上向內凹陷，所以可以完全保存香氣。腳踝後也是一個留香很強的部位，當你活動時，香味會環繞立體式的四處散開。

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